我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

防中國網軍試圖影響期中選舉 推特封殺2000帳戶

編譯孫梁／綜合1日電
調查報導指，期中選舉前夕，中方利用美國社群媒體如推特，放大美國的政治分歧，影響美國選舉。(美聯社)
調查報導指，期中選舉前夕，中方利用美國社群媒體如推特，放大美國的政治分歧，影響美國選舉。(美聯社)

期中選舉投票前夕，中國加大在美國的社群媒體宣傳力道，主要是利用社媒平台的個人帳戶傳播和放大美國的政治分歧；華盛頓郵報1日報導，推特封殺了三個與中國有關的群組，近2000個帳戶被刪。

群組中的部分帳戶位於美國，主要是藉助美國的熱門話題進行宣傳，如2020年大選舞弊和對跨性人群體的指責。三個推特群組中的兩個是以右翼言論為主，一個是左翼言論，但都在向美國選民推動中國角度的敘事。

推特沒有說明，試圖影響期中選舉的群組是否有外國政府的背景。

中國駐美使館表示，被查封的群組和推特帳號與中國政府無關，使館發言人說：「對中國的指控子虛烏有，中國不干涉他國內政，對干預美國選舉不感興趣。」

查封群組和刪號行動主要發生在4月至10月間，推特與其他社群平台都限制虛假信息的傳播，包括2020年選舉舞弊論，和今年期中選舉仍可能發生舞弊的言論。

除推特外，臉書、谷歌及其他社群媒體平台也都對中國試圖干預美國選舉提出警告。大西洋理事會的研究人員指出，中國網路的宣傳是放大美國的政治分歧，這是俄羅斯慣用的伎倆，「削弱了對手，就可重塑地緣政治」。

推特查封的一個群組有22個個人帳戶，該群組的推文超過25萬則，4至10月推文的重點是支持川普和陰謀論，包括疫情與疫苗。

推特表示，這個群組內的許多帳號儘管標明地址是美國，但技術信號顯示是在中國。推特表示，刪除這些帳號是因為違反公司有關平台操縱和垃圾郵件的規定。

推特表示，被查封的群組雖然用戶不多，但按讚和關注很多，如一則暗示跨性別群體易於受到歧視和虐待的推文，吸引了2萬6000個關注，按讚40萬，轉發逾18萬。

一個名為「莎樂美懸崖」(Salome Cliff)的推特群組是宣揚自由主義的觀點，推文指前總統川普迫害少數族裔，讚揚拜登總統「沈著、冷靜」，約有7000個追蹤者。

推特 社群媒體 期中選舉

上一則

用戶數據恐流入中國政府 FCC委員再籲「查禁抖音」

下一則

美艦公海查檢非法濫捕 險被中國捕魷船衝撞

延伸閱讀

馬斯克的推特驗證服務 每月要價8元

馬斯克的推特驗證服務 每月要價8元
期中選舉將近 選民關注議題一覽

期中選舉將近 選民關注議題一覽
沙國親王成推特第2大股東 民主黨聯邦參議員籲查

沙國親王成推特第2大股東 民主黨聯邦參議員籲查
馬斯克入主不到一周 好萊塢名人掀「推特出走潮」

馬斯克入主不到一周 好萊塢名人掀「推特出走潮」

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公