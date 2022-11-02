防中國網軍試圖影響期中選舉 推特封殺2000帳戶

調查報導指，期中選舉前夕，中方利用美國社群媒體如推特，放大美國的政治分歧，影響美國選舉。(美聯社)

期中選舉 投票前夕，中國加大在美國的社群媒體 宣傳力道，主要是利用社媒平台的個人帳戶傳播和放大美國的政治分歧；華盛頓郵報1日報導，推特 封殺了三個與中國有關的群組，近2000個帳戶被刪。

群組中的部分帳戶位於美國，主要是藉助美國的熱門話題進行宣傳，如2020年大選舞弊和對跨性人群體的指責。三個推特群組中的兩個是以右翼言論為主，一個是左翼言論，但都在向美國選民推動中國角度的敘事。

推特沒有說明，試圖影響期中選舉的群組是否有外國政府的背景。

中國駐美使館表示，被查封的群組和推特帳號與中國政府無關，使館發言人說：「對中國的指控子虛烏有，中國不干涉他國內政，對干預美國選舉不感興趣。」

查封群組和刪號行動主要發生在4月至10月間，推特與其他社群平台都限制虛假信息的傳播，包括2020年選舉舞弊論，和今年期中選舉仍可能發生舞弊的言論。

除推特外，臉書、谷歌及其他社群媒體平台也都對中國試圖干預美國選舉提出警告。大西洋理事會的研究人員指出，中國網路的宣傳是放大美國的政治分歧，這是俄羅斯慣用的伎倆，「削弱了對手，就可重塑地緣政治」。

推特查封的一個群組有22個個人帳戶，該群組的推文超過25萬則，4至10月推文的重點是支持川普和陰謀論，包括疫情與疫苗。

推特表示，這個群組內的許多帳號儘管標明地址是美國，但技術信號顯示是在中國。推特表示，刪除這些帳號是因為違反公司有關平台操縱和垃圾郵件的規定。

推特表示，被查封的群組雖然用戶不多，但按讚和關注很多，如一則暗示跨性別群體易於受到歧視和虐待的推文，吸引了2萬6000個關注，按讚40萬，轉發逾18萬。

一個名為「莎樂美懸崖」(Salome Cliff)的推特群組是宣揚自由主義的觀點，推文指前總統川普迫害少數族裔，讚揚拜登總統「沈著、冷靜」，約有7000個追蹤者。