平權戰場波及高中入學 華裔積極維權

圖為舊金山洛威爾高中學生家長們今年6月22日在教委特別會議前集會，要求恢復擇優錄取制度。（本報資料照片／記者李怡攝影）

最高法院正在審理頂尖大學基於平權法案(Affirmative Action)招收學生是否對亞裔 、白人學生不公平的訴訟，紐約時報報導，以平權原則錄取學生的爭議其實已經延燒到加州、維吉尼亞州 、紐約州的知名公立高中，這些抗爭讓亞裔紛紛站出來，透過組織動員捍衛權益，參與政治的積極程度堪稱前所未見。

紐約時報報導，以舊金山為例，今年2月就有大批亞裔民眾動員起來，成功罷免三名舊金山聯合學區教務委員，其中以華裔民眾最為積極。罷免案發動原因之一是，學區教務委員投票通過取消精英學校洛威爾高中(Lowell High School)以成績與考試分數為考量的招生 制度，改為抽籤。招生新制上路後，洛威爾高中九年級的亞裔學生、白人學生人數減少約25%，非洲裔、拉丁裔九年級學生人數則增加大約40％，引發亞裔家長反彈。

推動罷免期間，華裔家長透過微信聯絡、催票，說明選票圈選方式。罷免成立的四個月後，新任教務委員投票通過從2023年秋季起恢復洛威爾高中原本以成績為衡量標準的招生辦法。

報導指出，紐約州、維吉尼亞州也都有知名高中發生類似案例，引起亞裔民眾特別不滿。

最高法院目前審理案件的最終判決，從形式來看，影響範圍將只限於高等教育，但紐約時報分析，屆時判決的邏輯精神將適用於過去幾年來希望讓學生人口邁向多元發展的知名公立高中。到目前為止，已經有熱門公立高中因為招生過程出現改變，取消以標準化考試成績做為錄取衡量，改以家庭收入做為招生考慮，結果被告上法院。

維吉尼亞州傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)取消以標準化考試分數做為招生衡量的新措施，遭到某些亞裔學生家長提告，但最高法院今年4月底卻拒絕阻擋校方的招生規定修改。