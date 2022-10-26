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白宮促G20拜習會 20大後不改對中國政策

編譯劉忠勇、記者黃雅慧／綜合報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，拜登希望在G20峰會會晤習近平。圖為2013年兩人在北京會面。（路透）
白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，拜登希望在G20峰會會晤習近平。圖為2013年兩人在北京會面。（路透）

對於中共總書記習近平展開第三任期，美國官方不願評論，白宮和國務院都表示，對中政策不會改變，會持續負責任管理與中國的競爭，尋求在利益一致領域合作並確保溝通管道暢通，白宮團隊也仍在促成美國總統拜登與習近平當面會談。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比不願評論中共20大，但他提到8月美國眾院議長裴洛西訪台後，中方關閉雙方工作層級接觸管道，美國相當遺憾。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（圖）表示，拜登可能在G20峰會會晤習近平。（美聯社...
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（圖）表示，拜登可能在G20峰會會晤習近平。（美聯社）

柯比說，美國會「保持溝通管道開放，包括最高領導人層級。」他說：「拜登總統曾談到可能在20國集團（G20）峰會上與習近平主席會晤，相關團隊正在努力中。」

預計拜登將在11月的G20峇里島峰會期間與習近平會晤，不過具體日期尚未確定。柯比說，美方會持續專注於管理競爭，努力尋求合作方式，並在全球各地特別是在印太區域應對中方在安全上的威脅與挑戰。

對於美國海軍軍令部長吉爾代日前示警，美軍必須準備因應共軍可能2024年入侵台灣。柯比不願說明美方情報評估，他表示，習近平曾公開表示希望解放軍在2027年前具備武統台灣的能力，但美方仍堅信中國沒有理由對台採取行動或衝突；美方立場不變，仍堅持一中政策。

白宮發言人尚皮耶重申拜登政府專注於負責任的管理與中方競爭，並在與世界利益一致的領域合作。美方會持續努力保持溝通管道暢通。拜登上任以來與習近平已五度通話，兩人也可能再次交談，「保持這些對話持續進行很重要，我們會持續這麼做」。

國務院發言人普萊斯24日表示，中共20大及相關領導層變動「不會改變我們的中國政策」，即在雙方競爭的同時，在任何可能的領域與中方合作。普萊斯在例行記者會說，美中關係「也許是我們最重要的雙邊關係」。

對於拜習會晤，中國外交部發言人汪文斌回應稱，目前沒有可以提供的消息。

習近平 拜登 白宮

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