蔡奇、丁薛祥、李希入常 全為習近平親信

北京市委書記蔡奇入常，將成為中共中央書記處第一書記。（中新社）

蔡奇╱之江新軍 閩浙系心腹

67歲的蔡奇生於1955年12月，福建永安人，仕途起步於福建，成長於浙江，他1983年到1999年在福建省委和三明市工作16年，官至三明市長。這段時間習近平 也在福建工作。而後，蔡奇與龍巖市長黃坤明一起被調往浙江省任職。習近平2002年11月到浙江擔任省委書記，期間，蔡奇先後主政衢州和台州兩地。黃坤明今次也入列中央政治局委員。

2007年3月，習近平調任上海市委書記後不久，蔡奇出任杭州市長。2014年3月，習近平將蔡奇從浙江省常務副省長的任上調到中央國家安全委員會，2017年初接任北京 市長，當年5月任北京市委書記。

蔡奇長期在福建和浙江工作，是習近平的舊部，被認為是「之江新軍」的重要成員，為習近平的「閩浙系」政治心腹之一。

蔡奇對習近平絕對忠誠，主政北京期間，為了貫徹習近平發展首都副中心的規畫，將北京市各機關遷移到通州，讓習近平十分滿意。為了達到習近平的要求和速度，蔡奇強勢驅趕「低端人口」，拆除外來人口聚居的出租大院，使北漂族難覓安身地，飽受爭議。

如今蔡奇在20大 上晉升常委，接替王滬寧成為書記處常務書記，主管黨務。

丁薛祥╱大內總管 習忠實秘書

圖為丁薛祥。 (中新社)

60歲的丁薛祥是最年輕的常委，生於1962年9月，江蘇南通人。他與習近平的淵源可追溯到2007年，當時習近平從浙江省委書記調到上海擔任市委書記，他是市委秘書長。丁薛祥長期在上海任職，2013年被習近平調到中央辦公廳，2017年成為中辦主任，為習近平的「大內總管」，並在這一年進入政治局。

作為習近平的幕僚長，習近平每次在中國各地視察或是出國訪問，都有丁薛祥的身影，包括習近平上月訪問哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，為新冠病毒疫情爆發以來的首次出訪，丁薛祥陪同在側。他2015年曾陪同習近平前往華盛頓。

丁薛祥是中央國家安全委員會辦公室主任，隨著習近平更強調防範國內外威脅，這個機構的影響力越來越大。

但丁薛祥沒有封疆大吏的經驗，沒有作為黨委書記或省長主政過一個省份。作為幕僚長的他屬於幕後技術官僚，是習近平的最可靠助手和支持者之一。因為忠誠而可靠，丁薛祥20大前即被普遍看好，被認為常委人選之一。但從丁薛祥的履歷看，似乎不太可能成為習近平的最終繼任者。

李希╱習派要員 梁家河淵源

圖為李希。 (中新社)

66歲的李希被認為是習近平派系的重要成員，但二人未曾有過直接共事經歷。李希1956年10月出生，甘肅兩當人，西北師範學院(現西北師範大學)畢業後，在甘肅省委系統的宣傳部、辦公廳和組織部，以及蘭州市系統和張掖市工作，2004年任省委秘書長。他2004年12月調到陝西擔任省委常委兼省委秘書長，2006年5月任延安市委書記，17大當選候補中央委員。

習近平曾在延安市延川縣梁家河村插隊，當地村民2007年、2008年、2011年和2014年四次寫信給習近平，每次都能寄到習近平手裡，習近平亦每次都給梁家河村回信，表達對梁家河村的深厚感情。2008年李希受時任省委書記趙樂際的委託，到梁家河給村民傳達習近平的覆信。

李希2011年5月調任上海市委常委兼組織部長，2013年4月任市委副書記，2014年4月調任遼寧省委副書記和代省長，2014年10月任省長，2015年5月任省委書記。

李希2017年10月當選政治局委員，10月任廣東省委書記。2022年10月當選政治局常委，接替趙樂際成為中央紀律檢查委員會書記。