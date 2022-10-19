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救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

墮胎議題發酵 密西根州婦女票轉向民主黨

編譯陳韻涵／綜合18日電
拜登總統強調會將保障墮胎列為優先法案，民主黨期中選舉也強打支持墮胎權，在密西根州似收到效應，不少婦女轉而支持民主黨。（Getty Images)
拜登總統強調會將保障墮胎列為優先法案，民主黨期中選舉也強打支持墮胎權，在密西根州似收到效應，不少婦女轉而支持民主黨。（Getty Images)

墮胎議題發酵，密西根州部分女性選民轉而支持民主黨

華爾街日報報導，艾琳‧柏克萊‧韋伯(Erin Berkeley Weber)與密西根州現任民主黨籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)在大湍市郊區就讀高中時曾一起參加學生會，但她四年前在州長選舉時投給惠特默的共和黨對手，因為後者支持低稅負。

然而，現年51歲的韋伯在聯邦最高法院6月推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，此次決定支持惠特默。

韋伯說，她喜歡惠特默保障墮胎權的努力，包括法律訴訟、支持投票倡議訂定維護墮胎權的州法。韋伯在洛克福德市(Rockford)郊區養育兩個兒子，兩度支持前總統川普的她說：「這是打動我的點，國家退步讓我心碎。」

墮胎議題在今年選舉中發酵，且可能成為選民投票的動力。

聯邦最高法院6月對「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)做出廢止聯邦墮胎權的裁決後，把這個問題交給選民，讓選民用選票決定州長和議員人選。

在期中選舉進入倒數的階段，民主黨的廣告聚焦墮胎權，因為民調顯示這對該黨有利；共和黨近幾周則避提墮胎，甚至試圖撤回他們對墮胎限制的支持，將此議題對選舉的影響降到最低，轉而著重選民最關心的經濟，指拜登總統的政策導致萬物齊漲。

華爾街日報分析廣告追蹤公司AdImpact的數據顯示，最高法院否決憲法保障墮胎權之後，民主黨議員或州長候選人的廣告便積極強調墮胎議題，重於其他議題，而共和黨廣告側重稅務、通膨和拜登。

共和黨曾得力於密西根西部選民全盤接受反墮胎的優勢，但選民當前談論墮胎的方式已改變，因為選民深諳「羅案」被推翻後，相關討論更可能成為政策。

惠特默的共和黨對手迪克森(Tudor Dixon)獲得川普背書，她在本月的辯論中改口表示，除非母體健康受到威脅，她反對墮胎；但她將尊重選民的選擇。就在幾個月前，14歲少女遭近親強暴懷孕訴求墮胎的案件鬧得沸沸揚揚之際，迪克森當時說這名少女不應墮胎。

墮胎 共和黨 民主黨

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