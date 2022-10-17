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學者分析20大報告：反外部干涉 角色急升

記者陳政錄、羅印冲／連線報導
中共對台論述變化。( 資料來源╱新華社、製表╱大陸中心)
中共對台論述變化。( 資料來源╱新華社、製表╱大陸中心)

中共20大報告在涉台部分提出「新時代解決台灣問題總體方略」，強調「完全統一一定要實現」等主張，學者認為可理解為「促統、解決台灣問題、實現統一」已提上議事日程。台北政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析，反獨和反外部勢力干涉是這次涉台內容主軸。

反獨和反外部干涉 涉台主軸

王信賢分析，在20大報告全文版中，總體方略、兩岸政治定位、民族復興，反獨、促統、促融、反對外部勢力干涉皆有；而在口頭報告中，缺少了兩岸政治定位(一國兩制、一中原則和九二共識)，且多集中在「反獨和反外部勢力干涉」。他認為，「反獨和反外部勢力干涉」為這次涉台內容主軸，報告三處都提及。

不承諾放棄使用武力 提2條件

他表示，習近平在「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」中，提出兩個條件，一是會盡最大誠意、盡最大努力爭取和統，簡言之，使用武力是最後選項。另一是「對象」，指針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動；值得留意的是，與前述「反獨和反外部勢力干涉」順序倒過來，先提外部勢力，再提台獨。

王信賢說，就北京而言，台灣問題已發生質變，不僅是兩岸關係，而是變成美中戰略競爭主要問題，特別是美國眾院議長裴洛西訪台、美對中的晶片管制及進行中的「台灣政策法案」等，因此「反外部勢力干涉」的角色急升。

中國涉台學者包承柯指，20大報告對台部分有三個明顯變化，包括繼16大後再次提及「不承諾放棄使用武力」來處理台灣問題，及相較16大更明確表示要實現「祖國完全統一」。

台灣問題已提上議事日程

針對習近平強調「祖國完全統一一定要實現」，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅分析，可以理解為「解決台灣問題」已提上議事日程，因為在中共第二個百年奮鬥目標(2049年建政百年)要實現中華民族偉大復興，國家統一是必然要求。預計未來會加強對外部勢力干涉、台獨分裂的打擊力度。

北京聯合大學兩岸關係研究所長朱松嶺說，20大報告部分保持了對台政策的連續、繼承和發展。繼續堅持和平統一的基本方針沒有變，同時強調遏制外來勢力干涉，「中國人的事情中國人自己解決」，並為未來推動統一進程指明方向。

20大 北京 習近平

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