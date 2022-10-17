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江澤民、朱鎔基缺席20大 胡錦濤出席須攙扶

記者陳政錄／北京報導
中共前總書記胡錦濤(右)一頭白髮行動需人攙扶，中共總書記習近平向前扶他。(路透)
中共前總書記胡錦濤(右)一頭白髮行動需人攙扶，中共總書記習近平向前扶他。(路透)

中共20大16日在北京開幕，中共元老在主席台亮相，被列為20大主席團常委的元老中，90多歲的江澤民、朱鎔基、羅幹、吳邦國，均缺席。中共前總書記胡錦濤出席，他髮色灰白，行走要人攙扶，在習宣讀報告時鮮少鼓掌，兩人也未有太多言語交流。

中共20大不只高規格維安，也要求統一配戴藍色口罩，媒體不得攜帶布條、傳單和望遠鏡、梯子等，媒體車輛須在指定時間內才能駛入天安門廣場，避免與黨代表重疊，一早眾境外媒體因此在車上繞了廣場三圈。

 

中共20大開幕，90多歲的江澤民、朱鎔基、羅幹、吳邦國，均缺席。（記者陳政錄／攝...
中共20大開幕，90多歲的江澤民、朱鎔基、羅幹、吳邦國，均缺席。（記者陳政錄／攝影）

上午10時，中共20大主席團常委在迎賓曲下進場。習近平第一個入場致意，隨後是近日傳出身體微恙、79歲的胡錦濤在工作人員攙扶下進場。高齡105歲的中共元老宋平坐在輪椅上入場。坐在他左邊的是曾慶紅，右邊是張德江。

胡錦濤坐在習近平左手邊，李克強在習右手邊。眾人就座時，習近平主動伸手攙扶胡錦濤坐下，這也是整場活動中兩人唯一交集。胡看來健康狀況不佳，臉部沒有表情，開幕典禮全程連拍手也很少。

在電視直播中，最受觸目的是元老李瑞環，當習近平走上台前發表講話時，全場代表，包括台上的元老都按慣例熱烈鼓掌，唯獨李瑞環別樹一幟，雙手完全看不到有鼓掌的動作，眼神一直盯著習近平，而習近平講話時，李瑞環也沒有跟旁邊的人一樣專注聽習近平講話，而是自己埋首在寫筆記。

至於另一位前常委溫家寶，在鏡頭下全場表情肅穆，雖同樣頭髮灰白，但明顯較胡更有精神。宋平精神狀態不錯，開會時不時抓頭。曾深陷負面傳聞的中共政治局前常委張高麗出席，並在主席台就坐，引發關注。

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