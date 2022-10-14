期中選前 國會暴亂調查 全票通過傳喚川普

國會暴亂案特別調查委員會決議傳喚前總統川普到國會作證。（路透）

眾院國會暴亂特別調查委員會13日舉行期中選舉前、甚至可能是委員會最後一場公開聽證會，委員們投票一致通過對前總統川普 發出傳票 ；委員會主席湯普森(Bennie Thompson)表示，川普必須為暴亂負責；委員會副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)則表示，委員會有義務向引發這起事件的人尋找答案；但川普批評委員會為「笑柄」，他預料會透過法律程序抗拒傳票。

這場電視轉播的投票在委員會數月以來討論是否傳喚川普後進行，川普不斷批評這場調查為具黨派偏見的獵巫行動，目的是傷害他的政治前途。

國會暴亂特別調查委員會13日舉行期中選舉前最後一場聽證會，圖為主席湯普森（左）和副主席錢尼（右）。（美聯社）

湯普森在委員以九比零票全數通過傳喚川普後說：「他是國會暴亂事件的核心人物，我們希望聽他的說法，委員會需要盡我們所能，盡可能地訴說最完整的經過，提供建議以確保類似事件不再發生。我們需要公正、周密的呈現能取得的所有證據內容。」

湯普森說：「傳喚前總統是嚴重且破例之舉，這也是為何我們希望所有國民見證的緣故。」

幾周前，部分委員坦言，無論是傳喚川普或前副總統潘斯都可能徒勞。

湯普森：川普必須負責

湯普森盼川普能配合親自到場說明，他稍晚告訴記者說：「委員會需要川普的證詞超越事實調查，這是攸關對國人負責的問題，他必須負責。」

川普痛斥：世界笑柄

聽證會結束後約一小時，川普在他的社群 平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「委員會怎麼不在幾個月前要我作證？他們為何等到最後，最後一場聽證會的尾聲？因為委員會完全搞砸了，只是更加分裂我國且做得很差，成為全世界的笑柄？」

「國會山莊報」指出，考量川普過去16個月調查期間不斷違抗，此傳票不太可能有成果；川普預料會透過法律途徑抗拒，而法律纏訟期可能超過委員會訂今年底解散的時限。

報導指出，尚不清楚這張傳票是否會正式送出，或訂定川普必須答覆的期限。

傳喚川普的動議由委員會副主席、共和黨籍懷俄明州眾議員錢尼提出，她高調反川並經常與川普的選舉被竊論唱反調後，在初選中敗陣，無法競選連任。

錢尼：向引發事件者找答案

錢尼表示，調查員有充足資料提出刑事轉介，並建議國會做出選舉改革，但「我們必須取得國會暴亂事件主角的宣誓口供」。

錢尼點名曾作證的川普核心圈人物，但未透露川普前競選顧問史東(Roger Stone)、前國安顧問佛林(Michael Flynn)、前律師伊士曼(John Eastman)等人與川普的直接關係，而是強調憲法賦予「不自證己罪」的權利。

錢尼說，司法部仍在調查所有人在暴亂中的角色，「我們有義務向引發這起事件的人尋找答案」，「每個人都有權知道答案」。