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拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

國安戰略報告 拜登：美中競爭 面臨決定性十年

記者顏伶如／綜合報導
美國對中國半導體出口管制升級，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括中企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。圖為美國總統拜登。（美聯社）
美國對中國半導體出口管制升級，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括中企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。圖為美國總統拜登。（美聯社）

拜登總統在12日公布的2022年10月「國家安全戰略」(National Security Strategy)報告中指出，美國與中國之間的競爭，面臨「決定性的十年」；長達48頁的報告裡，拜登指出，中國不但有意圖，也愈來愈具備能力，可以改變國際秩序，讓全球賽場傾斜，變得對中國有利。

拜登在上台後首度發布的「國家安全戰略」報告中寫道，對於中國與俄羅斯為國際秩序帶來的挑戰，政府對於問題範圍龐大及嚴重程度，都看得一清二楚。

美中關係 陷入最低潮

自從1979年中美建交以來，華府與北京之間的關係近來陷入最低潮。中國軍隊迅速現代化以及共軍頻頻對台灣做出挑釁動作，都是美國關切重點。

拜登在報告序文指出：「中國有意圖，也愈來愈有能力，可以改變國際秩序，讓全球賽場變得傾斜，變得對中國有利。」

報告中指出，美國目前面臨兩大戰略挑戰：後冷戰時期強國之間的競爭，以及跨國之間的各種考驗，包括氣候變遷、全球衛生等問題。

拜登指出：「如今我們站在轉折點，今日的選擇以及處理問題先後順序，將訂定發展軌道，決定我們的競爭立場，長期未來均決定於此。」

俄有威脅 但遠不及中

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)形容，中國為區域政治帶來影響最為深遠的挑戰。報告中指出，俄羅斯雖然帶來「立即且持續」的威脅，但俄羅斯卻不像中國一樣擁有橫掃各個領域的能力。

報告中寫道：「我們將以面對中國時維持持久競爭優勢為優先目標，同時設法約束仍十分危險的俄羅斯。」

拜登在序文中寫道，俄羅斯粉碎歐洲的和平，還不顧後果地「用核武威脅」，危及核武不擴散條約、機制。

拜登發表「國家安全戰略」報告的時間，距離前總統川普發表「國家安全戰略」報告，前後相隔五年。

拜登在報告中寫道，僅管面臨獨裁政權的挑戰，美國依然支持自由、開放、繁榮且安全的國際秩序。他表示，美國將努力達成目標，繼續為美國實力與影響力投資，與聯盟之間建立堅實關係，以便「形塑全球戰略大環境」。他表示，美國也會壯大軍力，確保美軍在與強權競爭之際，擁有最現代化的戰略設備。

白宮發布的國安戰略文件附上拜登總統的前言。（截圖自白宮官網）
白宮發布的國安戰略文件附上拜登總統的前言。（截圖自白宮官網）

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