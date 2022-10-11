俄報復轟烏平民 中印不譴責反促和談

聯合國擬集會討論要求俄國退出占領烏克蘭的四區。對於俄國狂轟烏克蘭，中國和印度雖表態要求降低緊張，但對俄國均未批評。（Getty Images）

俄國10日對烏克蘭 人民發動大規模「報復性」飛彈轟炸，造成平民死傷，中國和印度 毫無譴責之聲，只呼籲各方降低緊張，重新和談；印度外長強調，這場戰爭對任何人都沒好處。

中印外交部發言人都說，支持降低緊張局勢、促進和談的努力。印度發言人巴格其(Arindam Bagchi)表示，烏克蘭戰事升高到「瞄準基礎設施（的轟擊）與平民死傷的地步，印度深表關切。」

中印兩國自2月普亭 揮兵入侵烏克蘭以來，對普亭的好戰不直接批評，甚至趁機和俄國大做生意，但戰事延宕不決，甚至有升高趨勢，這兩大「中立」國漸感難以自處。

中國外交部發言人毛寧10日在記者會上說，中方已經多次重申在烏克蘭問題上的立場，也就是各國主權和領土完整都應該得到尊重；希望各方能夠通過對話協商妥善解決分歧。

她說，中方和各方都保持溝通。「我們願意為推動局勢緩和發揮建設性作用。」

中國國家主席習近平上月在烏茲別克和普亭會面，按說是要給普亭加油打氣，普亭卻公開承認習對俄烏戰爭「頗有疑問，極表關切。」

印度總理莫迪更直言，俄烏戰爭讓開發中國家更難以應付眼前的挑戰，他直接對普亭表示，這次高峰會是「大家討論和平解決爭端」的機會。但從最新局勢看，普亭不但沒抓住那次機會，反而往擴大戰事的方向邁進。

俄軍對烏克蘭民間發動大規模飛彈攻擊，引發舉世議論，印度外長翟山卡(Subrahmanyam Jaishankar)直言，這場戰爭「對任何人都沒有好處。」

翟山卡在澳洲會見澳洲外長黃英賢(Penny Wong)後表示，「我們都很清楚的表明，反對烏克蘭戰爭，我們相信，這場衝突對任何人都沒有好處，包括直接參與衝突的各方和國際社會。」

他從「南方」世界的觀點，說發展中國家受到俄烏戰爭的衝擊不小，不但燃油進口成本增加，連糧食、肥料的成本都上升，這是它們面臨的新挑戰。

但是，記者問他是否支持聯合國譴責俄國併吞烏克蘭東部和南部四州的議案，他說，印度國策一向謹慎，「我們不事先預測我們會如何投票。」但是他表示，印俄關係一直「對我們很有好處。」