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克橋被炸後要撤軍或分散兵力？ 普亭戰略陷兩難

編譯羅方妤／綜合報導
連接俄羅斯本土和克里米亞半島的克里米亞大橋8日上午發生爆炸。（美聯社）
連接俄羅斯本土和克里米亞半島的克里米亞大橋8日上午發生爆炸。（美聯社）

連接俄羅斯本土和克里米亞半島的克里米亞大橋(Kerch Bridge，又譯克赤大橋)8日爆炸，使俄軍補給占領區難度和危險性變高，讓普亭必須提前數周作出關於占領烏南的戰略選擇，究竟要撤離還是冒險分散兵力。

克里米亞大橋爆炸也顯示，通往克里米亞和烏克蘭南部赫松(Kherson)前線的重要鐵路非常容易遭受攻擊，也使普亭在加派軍隊駐守和部分撤軍之間面臨兩難。

大橋9日已恢復部分交通，但俄國現在可能要將部分物資改由海運及高度危險的航空運輸，以支援克里米亞和前線軍隊。

這次攻擊也暴露俄軍和其占領行動驚人弱點：他們需要透過鐵路運輸燃料、裝備和彈藥。

烏克蘭一直緩慢、耐心且精準的鎖定鐵路系統，確保所造成的破壞讓俄軍耗時維修。首先是烏國東北部的伊久姆，烏軍行動造成哈爾科夫附近俄軍潰敗。接著是烏東頓內次克戰略重鎮利曼，烏軍攻擊侵蝕俄軍對頓內次克和盧甘斯克的控制。現在則針對克里米亞大橋，這座橋對於俄軍試圖掌控烏南至關重要。

普亭現在面臨一系列痛苦決策。在聶伯河以西，赫松的俄軍被迅速移動的烏軍圍困。他們已在撤退，原因之一是補給不足，而克里米亞大橋爆炸加劇了這種狀況。

此外，聶伯河上一系列橋樑遭破壞和鎖定，也切斷俄軍與這條脆弱供應線的聯繫。莫斯科當局能透過兩條被破壞的供應線支援俄軍嗎？克里姆林宮是否得知足夠真相從而讓俄軍撤離？還是普亭會冒險將軍力分散到更廣的範圍？

普亭也在克里米亞面臨艱難抉擇，究竟要面臨補給問題的軍隊加強克里米亞大橋防禦，還是部分撤離以確保資源不會不夠。

克里米亞大橋可能再次成為目標，穿過梅利托波爾的鐵路現在也成特大號目標。烏國總統澤倫斯基上周才表示，有可能從札波羅熱(Zaporizhzhia)進攻梅利托波爾(Melitopol)。一旦如此，俄國通往烏南最後一條未受影響的鐵路可能被破壞，俄軍在占領區將面臨更嚴重的補給問題。

克里米亞 普亭 烏克蘭

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