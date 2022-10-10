俄軍報復炸克橋 狂炸烏南札城 17死89傷

烏克蘭南部札波羅熱市遭俄羅斯飛彈攻擊，救援者從民宅中救出一名婦女。（Getty Images）

烏克蘭 南部札波羅熱市(Zaporizhzhia)連夜遭俄羅斯飛彈攻擊十多次，民生住宅區部分公寓大樓遇襲，造成至少17人喪生，89人受傷送醫，其中包括12名兒童。在烏克蘭堅守據點和反攻方面，烏軍正在俄軍試圖占領的東部戰略城鎮巴赫姆特(Bakhmut)激戰，並收復赫爾松(Kherson)地區約1200平方公里失土。

烏境民宅遭襲 雙方互指攻擊核電廠

札波羅熱州長史塔魯克(Oleksandr Starukh)表示，俄軍接連發動12次飛彈攻擊，一棟九層樓建築部分損毀，五棟住宅大樓夷為平地，另有更多建物受損，多人受困瓦礫堆下，約200名救難隊員和搜救犬投入搶救。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科(Kyrylo Tymoshenko)稍早說：「這起攻擊已知造成13人死亡，包括一名幼童，另有89人受傷，包括12名幼童。」

烏克蘭武裝部隊總參謀部指出：「俄國 占領者整晚心存惡意的攻擊住宅大樓和民生基礎設施。」

烏境札波羅熱遭俄軍12次飛彈攻擊，建築受損，數百救難隊員搜救生還者。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基 證實近百人傷亡，矢言追究下令「殘酷無情」攻擊者的責任。

札波羅熱距離被俄軍控制的核電廠約52公里，烏俄互控對方砲擊這座歐洲最大的核電廠，造成廠區部分建築受損且令核電廠面臨災難性核事故威脅。

安赫德市(Enerhodar)靠近俄軍占領的核電廠附近，親俄領袖羅戈夫(Vladimir Rogov)9日表示，烏軍集結在當地但核電廠遭砲擊的風險仍高。

札波羅熱核電廠所在的東南部安赫德(Enerhodar)市長奧羅夫(Dmytro Orlov)說，俄國持續砲擊阻撓緊急救援和重建工作，「烏克蘭當局多次試圖恢復運送人道物資如糧食、衛生用品進城，烏方也準備好組織速配飲用水到安赫德，但俄軍阻礙人道隊伍通行。」

烏境札波羅熱遭俄軍12次飛彈攻擊，建築受損，數百救難隊員搜救生還者。（歐新社）

烏軍收復赫爾松部分失土

澤倫斯基9日表示，烏軍在俄軍試圖占領的戰略城鎮巴赫姆特附近激戰，「我們堅守頓巴斯(Donbas)陣地，特別是在巴赫姆特，當地情勢極度艱困」，籲西方盟國提供更多防空系統。

巴赫姆特位於斯拉夫揚斯克(Sloviansk)和克拉莫托斯克(Kramatorsk)的重要樞紐，兩者都在俄軍尚未完全占領的頓巴斯地區。

烏軍在東北部的反攻見效，在烏南的第聶伯河(Dnipro river)西岸消滅俄軍據點相對艱難，但也已奪回赫爾松地區逾1170平方公里的失土。

烏南軍區司令部發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)表示，烏軍在赫爾松前線取得進展，但需要更努力鞏固領土。