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克里米亞大橋遇襲 重創俄軍重要補給 鷹派「要求報復」

編譯陳韻涵／綜合8日電
克里米亞大橋橫跨克赤海峽，全長約19公里，是歐洲最長的橋梁。圖為2018年大橋通車時，俄羅斯總統普亭還親自駕駛卡車過橋。(Getty Images)
克里米亞大橋橫跨克赤海峽，全長約19公里，是歐洲最長的橋梁。圖為2018年大橋通車時，俄羅斯總統普亭還親自駕駛卡車過橋。(Getty Images)

克里米亞半島的克赤大橋(Kerch bridge)8日遇襲，支持俄國總統普亭的強硬派人士要求報復；俄國侵烏近八個月後，俄國國防部8日宣布，針對烏克蘭境內的「特別軍事行動」任命新任指揮官蘇洛維金(Sergei Surovikin)。

政治新聞網站Politico報導，克赤大橋連接俄國本土及俄國2014年併吞的克里米亞半島，因此又稱作克里米亞大橋；這起攻擊事件不僅重創俄國在烏南的軍隊補給，加上事發於普亭70大壽翌日，形同對普亭的嚴重羞辱。

普亭9月曾言，若國家受到威脅，莫斯科當局已準備好用盡方法保障國家及國民；如今克赤大橋損毀，俄國強硬派要求當局報復，對普亭形成政治壓力。

由於入侵烏克蘭近八個月，戰事不順，國內批評聲不斷，俄國國防部8日宣布任命蘇洛維金...
由於入侵烏克蘭近八個月，戰事不順，國內批評聲不斷，俄國國防部8日宣布任命蘇洛維金(Sergei Surovikin)上將(左)為「特別軍事行動」新任指揮官。右為總統普亭。(美聯社)

普亭前顧問馬爾科夫(Sergei Markov)認為，克赤大橋事件宛如「恐襲」，且是「美國及其烏克蘭代理政權朝紅線推進的證據」，質疑「俄國沒反應」。

俄國上議院成員道格夫(Konstantin Dolgov)則指此事件為「傀儡基輔政權恐怖主義性質的另一個險惡表現」，直言「必須明確對待恐怖主義人士！」此指烏克蘭總統澤倫斯基。

親俄的盧甘斯克共和國代表米洛什尼克(Rodion Miroshnik)寫道：「橫跨第聶伯河(Dnieper River)的烏克蘭大橋無損，反觀克赤大橋爆炸，相當荒謬。」

年初遭歐盟制裁的俄國知名脫口秀主持人索洛福尤夫(Vladimir Solovyov)在Telegram上寫道：「是時候回應了，用所有方式」。

俄國媒體「塔斯社」報導，俄國防長蕭依古(Sergei Shoigu)8日已批准指派曾領導駐敘利亞俄軍的蘇洛維金上將，出任俄國駐烏克蘭「聯合特遣編組兵力」指揮官，此舉呼應俄國徵召30萬後備軍人應對烏克蘭近期的反攻行動。

索洛福尤夫表示，烏克蘭「必須邁向黑暗時刻」，呼籲俄國摧毀橋梁、水壩、鐵路、電廠等基礎建設；然而，根據國際法，前述蓄意破壞行徑屬於戰爭罪範疇；聯合國9月已表示，俄國在烏克蘭犯下戰爭罪，包括轟炸民生設施和法外處決。

聯合國人權事務高級專員辦事處估計，俄國侵烏已造成逾6000平民身亡，8600多平民受傷，實際死傷人數可能更多。

新聞辭典／克里米亞大橋重要性

俄羅斯2014年併吞克里米亞，因陸路運輸被烏克蘭封鎖，海上渡船受限天候，總統普亭決定建造一座連接俄國本土和克里米亞的橋梁。

克里米亞大橋於2015年5月開始動工，2018年5月竣工，全長19公里，花費2280億盧布(合37億美元)。連接俄國南部的克拉斯諾達區和克里米亞城市克赤，橫跨黑海與亞速海之間的海峽，是歐洲最長橋梁。

普亭到場主持通車典禮，並駕駛俄國國產大卡車率領車隊開上大橋。

俄國 烏克蘭 普亭

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