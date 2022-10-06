美歐圍堵 普亭聯手沙王儲反制

沙國王儲穆罕默德沙爾曼2018年與俄國總統普亭在G20峰會上有說有笑。拜登總統今年7月的中東之行也曾與沙爾曼見面。（路透）

自從今年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統普亭 在國際社會本陷入四面楚歌的地步，然而他卻在中東找到了一位惺惺相惜的重要國家領袖，就是沙烏地阿拉伯 王儲穆罕默德·沙爾曼(Mohammad bin Salman)；「衛報」5日報導，在歐美國家一片抵制聲浪中，莫斯科和利雅德的雙邊關係事實上正不斷深化。

普亭和沙爾曼其實有許多共通之處，兩人都對鄰國發動戰爭、手中擁有左右能源市場的大權、整肅國內異議分子心狠手辣，都垂涎歷史地位。這兩人5日又在維也納聯手出擊，力促石油輸出國家組織與結盟油國(OPEC+)做成減產決議，未來兩個月的石油供應量將減少每日200萬桶。此舉勢必將嚴重衝擊今年冬天歐洲的能源供給和物價穩定，而普亭則將是原油價格上漲的最大受益者，為他的烏克蘭戰爭軍費添柴加薪。

拉攏美盟友 俄、沙關係深化

沙烏地阿拉伯長期以來一直是美國在中東地區的重要盟友，如今兩國的關係卻漸行漸遠；拜登總統7月才剛造訪過利雅德，試圖說服這個世界最大產油國協助維持油價平穩，卻落得空手而回。

俄羅斯和沙烏地關係日益親密的另一個例子是9月普亭釋放了十名在烏克蘭俘虜的外籍戰士，其中包括五名英國 公民和兩名美國人，交給沙烏地的外交官。俄烏戰爭明顯與中東地區無關，但俄國企圖藉由這項行動，提升沙烏地阿拉伯在國際外交舞台的地位。

「這是普亭送給沙爾曼的一份大禮，」一名熟悉俄、沙關係的英國官員表示，「普亭刻意操作，要讓這件事看起來像是沙烏地阿拉伯外交斡旋的成果。」