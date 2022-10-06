美歐圍堵 普亭聯手沙王儲反制
自從今年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統普亭在國際社會本陷入四面楚歌的地步，然而他卻在中東找到了一位惺惺相惜的重要國家領袖，就是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·沙爾曼(Mohammad bin Salman)；「衛報」5日報導，在歐美國家一片抵制聲浪中，莫斯科和利雅德的雙邊關係事實上正不斷深化。
普亭和沙爾曼其實有許多共通之處，兩人都對鄰國發動戰爭、手中擁有左右能源市場的大權、整肅國內異議分子心狠手辣，都垂涎歷史地位。這兩人5日又在維也納聯手出擊，力促石油輸出國家組織與結盟油國(OPEC+)做成減產決議，未來兩個月的石油供應量將減少每日200萬桶。此舉勢必將嚴重衝擊今年冬天歐洲的能源供給和物價穩定，而普亭則將是原油價格上漲的最大受益者，為他的烏克蘭戰爭軍費添柴加薪。
拉攏美盟友 俄、沙關係深化
沙烏地阿拉伯長期以來一直是美國在中東地區的重要盟友，如今兩國的關係卻漸行漸遠；拜登總統7月才剛造訪過利雅德，試圖說服這個世界最大產油國協助維持油價平穩，卻落得空手而回。
俄羅斯和沙烏地關係日益親密的另一個例子是9月普亭釋放了十名在烏克蘭俘虜的外籍戰士，其中包括五名英國公民和兩名美國人，交給沙烏地的外交官。俄烏戰爭明顯與中東地區無關，但俄國企圖藉由這項行動，提升沙烏地阿拉伯在國際外交舞台的地位。
「這是普亭送給沙爾曼的一份大禮，」一名熟悉俄、沙關係的英國官員表示，「普亭刻意操作，要讓這件事看起來像是沙烏地阿拉伯外交斡旋的成果。」
2016年，時任沙烏地阿拉伯國防部副部長的沙爾曼還曾特別召見一批英國外交和情報官員到利雅德，想要了解英國政府對於如何應對普亭的看法。「他為普亭著迷，近乎敬佩。普亭的所作所為他都喜歡。」據其中一名英國官員事後表示，「普亭妄想建立世界新秩序，並且在這個過程中順便帶上沙爾曼一把。」
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