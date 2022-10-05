收購案露曙光？馬斯克喊話推特：撤告就440億收購

為避免敗訴，馬斯克突然宣布願以當初的承諾價格收購推特。（Getty Images）

證券交易委員會(SEC)4日公開的文件顯示，電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)已致函推特 (Twitter)，提案只要推特撤告，他願依原計畫以440億元完成收購；專家認為，馬斯克在此案勝訴的機會渺茫，面對馬斯克回心轉意，推特股價4日盤中大漲約13%，當天以上漲22.24%、52元作收。

馬斯克欲收購推特的糾紛風雨不斷，馬斯克出爾反爾，推特提告，德拉瓦州 法院原訂17日審理此案。

如今馬斯克提議，若推特立即停止訴訟，收購交易將繼續推進。

推特收到馬斯克的提議後，表示有意以每股54.2元的條件出售，但未立即同意撤告。專家表示，考量雙方爭議且缺乏信任，推特不可能輕易撤告。

韋德布希證券公司(Wedbush Securities)分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，馬斯克擺明承認勝訴機率微乎其微，440億元收購交易終究要以某種方式完成。

布魯克林法學院(Brooklyn Law School)教授詹寧斯(Andrew Jennings)說：「我不認為推特會因為馬斯克的片面之詞而放棄訴訟，需要更明確的結案細節。」

推特憂馬斯克拖延戰術

詹寧斯表示，推特可能擔心馬斯克的提議只是拖延之計，畢竟他已經兩度試圖延後審判卻宣告失敗。

馬斯克4月14日提出每股54.2元收購價，約合440億元；推特起初拒絕，一些分析師認為出價太低。而後在其他科技股隨大盤波動而下跌之際，馬斯克獲得華爾街銀行和其他投資者提供資金的堅定承諾，推特4月25日決定接受馬斯克的收購價，雙方發表聯合聲明讚揚收購交易。

不料約三周後，馬斯克發文宣布喊停，稱要進一步調查有多少假帳號；6月6日，馬斯克指責推特拒絕回應他的請求、違反協議，尋求終止交易，推特回稱馬斯克指控不實，其目的是終止已簽署的協議。

雙方僵持不下，推特7月12日在以處理企業糾紛為主的德拉瓦州法院控告馬斯克，想強制執行收購交易。

推特稱，馬斯克顯然相信他可自由改變主意、掉頭走開；馬斯克則堅稱推特提供的虛假帳戶比例不到5%並不準確，咬住這一點要求終止交易。

來源：MSNBC