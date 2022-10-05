我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

收購案露曙光？馬斯克喊話推特：撤告就440億收購

編譯周芳苑、陳韻涵／綜合報導
為避免敗訴，馬斯克突然宣布願以當初的承諾價格收購推特。（Getty Images）
為避免敗訴，馬斯克突然宣布願以當初的承諾價格收購推特。（Getty Images）

證券交易委員會(SEC)4日公開的文件顯示，電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)已致函推特(Twitter)，提案只要推特撤告，他願依原計畫以440億元完成收購；專家認為，馬斯克在此案勝訴的機會渺茫，面對馬斯克回心轉意，推特股價4日盤中大漲約13%，當天以上漲22.24%、52元作收。

馬斯克欲收購推特的糾紛風雨不斷，馬斯克出爾反爾，推特提告，德拉瓦州法院原訂17日審理此案。

如今馬斯克提議，若推特立即停止訴訟，收購交易將繼續推進。

推特收到馬斯克的提議後，表示有意以每股54.2元的條件出售，但未立即同意撤告。專家表示，考量雙方爭議且缺乏信任，推特不可能輕易撤告。

韋德布希證券公司(Wedbush Securities)分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，馬斯克擺明承認勝訴機率微乎其微，440億元收購交易終究要以某種方式完成。

布魯克林法學院(Brooklyn Law School)教授詹寧斯(Andrew Jennings)說：「我不認為推特會因為馬斯克的片面之詞而放棄訴訟，需要更明確的結案細節。」

推特憂馬斯克拖延戰術

詹寧斯表示，推特可能擔心馬斯克的提議只是拖延之計，畢竟他已經兩度試圖延後審判卻宣告失敗。

馬斯克4月14日提出每股54.2元收購價，約合440億元；推特起初拒絕，一些分析師認為出價太低。而後在其他科技股隨大盤波動而下跌之際，馬斯克獲得華爾街銀行和其他投資者提供資金的堅定承諾，推特4月25日決定接受馬斯克的收購價，雙方發表聯合聲明讚揚收購交易。

不料約三周後，馬斯克發文宣布喊停，稱要進一步調查有多少假帳號；6月6日，馬斯克指責推特拒絕回應他的請求、違反協議，尋求終止交易，推特回稱馬斯克指控不實，其目的是終止已簽署的協議。

雙方僵持不下，推特7月12日在以處理企業糾紛為主的德拉瓦州法院控告馬斯克，想強制執行收購交易。

推特稱，馬斯克顯然相信他可自由改變主意、掉頭走開；馬斯克則堅稱推特提供的虛假帳戶比例不到5%並不準確，咬住這一點要求終止交易。

來源：MSNBC

馬斯克 推特 德拉瓦州

上一則

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

下一則

北韓飛彈飛越日本上空 美日韓軍演炸射反制

延伸閱讀

馬斯克收購推特成冤大頭？用簡單數學來看為何他買太貴

馬斯克收購推特成冤大頭？用簡單數學來看為何他買太貴
馬斯克又變卦 推特員工坐立難安 考慮該離職還是留下？

馬斯克又變卦 推特員工坐立難安 考慮該離職還是留下？
俄方認為馬斯克試圖解決烏克蘭局勢 做法積極

俄方認為馬斯克試圖解決烏克蘭局勢 做法積極
馬斯克提議按原協議完成收購 推特股價大漲

馬斯克提議按原協議完成收購 推特股價大漲

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14
佛州彭布羅克派恩斯(Pembroke Pines)北梨機場(North Perry Airport)的許多飛機被颶風伊恩外圍帶產生的龍捲風吹翻。美聯社

超級颶風伊恩升至五級風暴 預計28日登陸佛州

2022-09-28 12:12
一項新研究表示，每天喝2-3杯咖啡，有助益壽、降低心血管疾病機率。(Pexels)

快看世界／新研究：每日2-3杯咖啡 有助延年益壽

2022-09-28 12:10

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子