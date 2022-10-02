才宣布併吞烏4州 俄失守新領地利曼 車臣領袖嗆用核武回敬

俄羅斯國防部1日證實，俄軍已撤離烏克蘭東部重鎮利曼，避免遭到烏軍包圍。烏克蘭 方面則指出，俄國已承認在利曼落敗。圖為烏軍士兵奪回利曼市政廳後，撤下俄羅斯國旗。(路透)

俄羅斯國防部1日證實，被烏克蘭軍隊包圍的俄軍部隊當天已撤出烏東重鎮利曼(Lyman)；奪回利曼是烏軍發動反擊戰以來最新和最關鍵的軍事勝利之一，也讓甫宣布併吞烏克蘭東、南部四州部分地區的俄國 當局又羞又怒；自稱在俄國總統普亭 鞍前馬後效命的車臣領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)表示，俄國應考慮使用低當量的戰術核彈，挽回戰場劣勢。

美聯社報導，俄國9月30日宣布併吞烏國東、南四區，利曼也在其中；烏軍奪回利曼後，可望趁勢挺進，深入俄國自稱的「新領土」。

在俄軍上月才倉惶撤離烏北盧甘斯克州大城哈爾科夫及伊久姆，令俄軍灰頭土臉，士氣低落，現在又在鄰近的頓內次克州戰敗。

烏國總統澤倫斯基1日夜間演說中表示，國旗已飄揚在頓內次克區利曼鎮；當地戰鬥仍在進行，但俄國在當地搞的「假公投」已被唾棄；澤倫斯基口中說的假公投，指的是俄軍在盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱、赫爾松四州占領區，以槍尖押著人民投票，「公投」加入俄羅斯聯邦。

俄國國防部宣稱，俄軍雖在防守利曼鎮時重創來犯的烏國部隊，但己方寡不敵眾，只好撤到更有利地點。烏軍已經進城；澤倫斯基的參謀長貼出照片，顯示烏國已在利曼鎮郊升起國旗。

利曼位在頓內次克州，是俄軍前線地面通訊及補給的重要樞紐，緊臨盧甘斯克州；俄國30日才宣布併吞兩地。

烏軍士兵鏟除俄軍在利曼警局留下的標誌。(路透)

俄軍失守利曼，某些俄國官員立即責備；卡德羅夫指責，這次撤退要歸咎於一名俄軍將領「有更高層在參謀總部罩他」，但此說並無佐證；卡德羅夫呼籲對烏克蘭採取「更激烈措施」。

同一時間，遭俄國併吞的克里米亞半島港市塞凡堡(Sevastopol)市長宣布，貝爾貝克(Belbek)空軍基地進入緊急狀態；到當地俄國經營的沙灘度假地的觀光客目睹爆炸，大股濃煙升起；當局指一架戰機滑出基地跑道，機上彈藥著火。

盟友促普亭用低當量核武

俄軍證實利曼失守，卡德羅夫抨擊軍方高層失策，另在Telegram社群媒體寫道：「依我所見，應採更激烈措施，立即在邊界地區實施戒嚴，動用低當量核武」。

普亭宣布併吞烏國四區，將其納入俄國核武保護傘後，聲稱莫斯科會盡全力、一切手段，來「捍衛領土」；俄國擁有世上最多核子武器，包括低當量戰術核彈，旨在對付敵軍。

普亭的其他高層盟友，包括前總統梅維德夫(Dmitry Medvedev)都曾揚言俄軍可能要動用核武，但卡德羅夫講得最急切露骨；卡德羅夫深具影響力，一向大聲捍衛俄軍侵烏，還派車臣軍擔任俄軍先鋒部隊；卡德羅夫另指責利曼俄軍指揮官拉平(Alexander Lapin)中將是個庸才，應該撤職，降為士兵，另褫奪一切勳章。