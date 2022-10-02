烏克蘭奪下頓內次克大城利曼 再挫俄軍野心

俄軍1日撤出戰略重鎮利曼後，烏軍進駐，察看彈痕累累的當地教堂。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)報導，俄羅斯 以公投併吞烏東四州後不到一天，烏克蘭 軍隊1日收復頓內次克(Donetsk)的大城利曼市(Lyman)，再挫俄軍野心；俄羅斯國防部 也證實此一消息。

俄羅斯國防部在社群媒體Telegram上說：「由於被包圍，加上烏克蘭使用西方提供的武器及北約組織(NATO)的情報，戰況對我不利，我軍已從『Krasny Liman』(利曼的俄文英譯，「紅利曼」)撤退到較有利的地點」。

烏軍此次收復利曼並迫使俄軍撤出，是繼上個月收復哈爾科夫(Kharkiv)以來最重大的戰事進展。

烏克蘭東部軍團發言人謝瑞瓦提(Serhii Cherevatyi)說：「利曼的俄軍已被包圍，周邊包括揚皮爾(Yampil)、諾沃塞利卡(Novoselivka)、山德里霍夫(Shandryholove)、德羅比舍韋(Drobysheve)、史塔維琪(Stavky)等地也告收復，我們正在當地努力穩定局勢；成功奪回利曼對烏軍而言非常重要，標示著收復頓巴斯地區(Donbas)行動的成功，也是進一步奪回克里米納(Kreminna)及北頓內次克(Severodonetsk)的前哨戰，有助大振我軍士氣。」

謝瑞瓦提補充指出，為了打下利曼確有「多人死傷」，但拒絕透露詳細數字。

盧甘斯克(Luhansk)州長蓋戴(Serhiy Hayday)則透露了一些關於利曼之戰的細節；他說：「俄軍似乎曾向俄國國防部提出撤退請求，但被否決；擺在他們面前的只有三個選項：要麼突圍、要麼投降、要麼戰死；雖然還無法得知確切數字，但我們評估利曼當地約有5000名俄軍，他們的後勤補給全部被封鎖。」

同時，烏克蘭收復利曼後，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)在Telegram上分享一則視頻，兩名烏軍士兵自製了一塊貼有烏克蘭國旗及寫有「利曼」的大牌子搭車挺進利曼；一名士兵對著視頻表示：「我們正在利曼揚起烏克蘭的國旗，這裡的一切都歸屬烏克蘭所有。」