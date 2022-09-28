我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

劍指中國 美軍派出最先進戰艦「朱姆沃爾特」號部署第七艦隊

記者陳言喬／即時報導
美軍最先進的水面艦艇「朱姆沃爾特」號驅逐艦日前駛抵橫須賀，艦尾尾部有個拉丁字母的「Z」。（俄羅斯衛星通訊社）
美軍最先進的水面艦艇「朱姆沃爾特」號驅逐艦日前駛抵橫須賀，艦尾尾部有個拉丁字母的「Z」。（俄羅斯衛星通訊社）

被美國媒體稱為「美國海軍最先進的水面戰艦」─「朱姆沃爾特」號驅逐艦26日抵達駐日美軍橫須賀軍港，劃歸美軍第七艦隊的第15驅逐艦中隊，將長期在中國周邊海域活動。

據新民晚報報導，這是該艦首次部署到西太平洋，「朱姆沃爾特」號排水量高達1.5萬噸，因其科幻外形被美媒稱為「未來戰艦」，該艦採用了穿浪式設計和內傾的上層建築，所有突出部位均進行了隱形處理，就連主炮的炮管都可以收納在炮塔中，以最大限度減少雷達反射面積。

新民晚報引述美媒稱，「朱姆沃爾特」號此次部署旨在為美國最終在西太平洋地區部署高超音速導彈創造條件。美國海軍研究所8月發佈的一份報告稱，「朱姆沃爾特」號明年將裝備美軍最新的通用型高超音速導彈C-HGB。該型導彈飛行速度可達5馬赫以上，攔截難度增加。

報導稱，該艦已被劃歸美軍第七艦隊第15驅逐艦中隊。該中隊下轄艦艇長期在中國周邊海域活動。這一部署的意圖不言而喻。

澎湃新聞報導，「朱姆沃爾特」號驅逐艦是美國目前最先進的驅逐艦，具備良好的隱形性能和強大的對地打擊能力。「朱姆沃爾特」級首艦已於2016年服役，二號艦「邁克爾．蒙索爾」號在2019年1月服役，三號艦「林登．詹森」號正在海試，預計將於2023年在美國海軍服役。「朱姆沃爾特」級首艦造價高達44億美元。

不過，美軍已將該級艦的建造數量從32艘削減至僅僅3艘，不少觀察家稱為是美國海軍最失敗的項目。

另據俄羅斯衛星通訊社28日報導，駐日美軍司令部表示，「朱姆沃爾特」號驅逐艦已抵達東京附近的基地，駐日美軍司令部在社交平台上發佈消息指出，艦尾的字母Z是「朱姆沃爾特」級（Zumwalt）的首字母。「艦尾帶有大號拉丁字母Z的驅逐艦是多麼可愛」。

美軍最先進的水面艦艇「朱姆沃爾特」號驅逐艦最近部署到第七艦隊，將對付中國。（路透...
美軍最先進的水面艦艇「朱姆沃爾特」號驅逐艦最近部署到第七艦隊，將對付中國。（路透）

字母 俄羅斯

上一則

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

下一則

通膨危及健康 6成民眾醫藥費吃緊 28%不敢看病

延伸閱讀

中國驅逐艦現蹤白令海 美國巡邏艇伴航監控

中國驅逐艦現蹤白令海 美國巡邏艇伴航監控
國防部：2021年阿富汗撤軍 美軍須為12平民死亡負責

國防部：2021年阿富汗撤軍 美軍須為12平民死亡負責
誰怕誰？美軍雷根號航艦進釜山 北韓準備潛射飛彈伺候

誰怕誰？美軍雷根號航艦進釜山 北韓準備潛射飛彈伺候
美海軍最大賄案主謀「胖雷」 逃往俄羅斯前被捕

美海軍最大賄案主謀「胖雷」 逃往俄羅斯前被捕

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。（路透）

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

2022-09-25 08:49
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52

超人氣

更多 >
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」
國會暴動當天接到白宮九秒神秘電話 暴徒身分曝光

國會暴動當天接到白宮九秒神秘電話 暴徒身分曝光