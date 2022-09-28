薪資趕不上通膨 勞工「財務富足感」創5年新低

美國銀行民調顯示 ，多達七成工薪階層稱他們的薪資趕不上通膨上漲速度。圖為維吉尼亞州阿靈頓市一名婦女走過一個「正在招人」的招牌。(Getty Images)

國會山莊報(The Hill)報導，美國銀行(Bank of America)贊助的民調 顯示，美國71%的勞工 表示，生活開銷逐漸追上其薪資漲幅，80%勞工擔心通膨，62%勞工則因財務狀況不佳而壓力大增，勞工財務富足感更創下五年新低。

根據這份7月進行、27日公布的新民調，在美國通膨和衰退恐懼持續攀升之際，越來越多美國人坦言，生活成本上升速度已超越其薪資漲幅；每十名美國勞工中，就有約七人表示薪資漲幅已被生活開銷吃掉，相較之下，2月民調的該數據則為58%。

美國銀行民調顯示 ，多達七成工薪階層稱他們的薪資趕不上通膨上漲速度。圖為維吉尼亞州阿靈頓市一名婦女走過一個「正在招人」的招牌。(Getty Images)

新民調顯示，80%受訪勞工擔心通膨，62%員工則因財務狀況備感壓力，即使全職勞工也如此。

新民調訪問註冊401(k)退休計畫的全職勞工，並發現勞工的財務富足感(financial wellbeing)創下五年新低；根據2月民調，當時勞工財務富足感升至57%，超越2019年2月疫情前55%的數據，但在今年7月民調再次下跌。

根據7月民調，逾半勞工表示，他們在過去六個月採取行動，試圖處理財務緊縮的狀況；其中21%勞工增加工作時數，21%動用緊急存款，20%尋求更高薪的工作，6%則提取401(k)的財務救濟金。

在這份新民調中，僅有56%勞工表示，他們對自己未來二至三年的財務富足前景感到樂觀。

相較於2月民調，當時近乎所有(97%)雇主表示，他們自覺應對勞工的財務富足負責，而且有越來越多雇主強烈持此看法。

與此同時，美國通膨持續攀升，食物和能源成本也節節上漲。

聯準會多次升息盼能壓低通膨，而衰退近在咫尺的說法甚囂塵上。

儘管拜登總統8月簽署「降通膨法案」(Inflation Reduction Act)，但諸多經濟分析指出，該政策雖然降低藥價開銷，為部分民眾省荷包，但對抗通膨難有立竿見影的成效。

美國銀行於7月15至19日對478名註冊401(k)退休計畫的全職勞工進行該民調。