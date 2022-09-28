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通膨危及健康 6成民眾醫藥費吃緊 28%不敢看病

編譯陳韻涵／綜合27日電
57%的受訪者表示，通膨使他們支付醫療帳單變得更加困難。(示意圖／Ingimage)
57%的受訪者表示，通膨使他們支付醫療帳單變得更加困難。(示意圖／Ingimage)

債務教育網站Debt.com民調顯示，將近60%的受訪者稱，通貨膨脹未傷害他們的收入，卻危及健康。

這項民調訪問500人，結果57%的受訪者表示，「通膨使他們支付醫療帳單變得更加困難」，更慘的是，有將近28%的受訪者表示，因為已積欠債務而「避免尋求醫療照護」。

Debt.com總裁席維斯崔(Don Silvestri)說：「我們往往認為通膨惱人而非危險，但通膨讓購買糧食和汽油的成本變高，幾乎影響我們需要花錢的所有事物，包括醫療保健。」

在通膨到來之前已支付不起醫療開銷的人，通膨加劇後陷入財務困境。Debt.com去年也曾作類似民調，當時約半數受訪者表示，他們有龐大醫療債務，今年的調查結果亦是如此，但這些人今年積欠的醫療債務較少；即便如此，仍有少數人難以負擔醫療費用。

去年約有80%美國成人積欠超過500元的醫療費用，今年僅40%。

民調指出，最龐大的債務項目往往來自最少的開銷，如看診和處方箋藥費用，而非住院或手術費。

即便債務規模較小，超過25%的成人仍將醫療帳單送至託收機構；通膨讓消費者更難支付醫療債務，但借方較不願意在經濟不確定的時刻妥協，超過30%受訪者試圖協商債務未果。

債務專家指出，通膨不該成為人們就醫的阻力，席維斯崔表示，若通膨吃掉收入，有更好的方式減少健康照護開銷。

席維斯崔說：「你的健康是首要之務，不只是為了你自己，還是為了你的家人。如果自己無法釐清支付醫療費用的方法，不妨借助專家協助。」

民調 醫療費 醫療帳單

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