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歐洲央行總裁：歐元區經濟將進入負成長

記者張聲肇／綜合報導
歐洲央行總裁拉加德預測，商業活動將大幅放緩，經濟前景黯淡。(歐新社)
歐洲央行總裁拉加德預測，商業活動將大幅放緩，經濟前景黯淡。(歐新社)

歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)26日警告，歐洲的經濟寒冬即將來臨，因為烏克蘭戰爭讓食品及能源價格飆升，削弱民眾消費能力，商業活動將大幅放緩，今年第四季和明年首季歐元地區經濟將負成長，2023年將是「很困難」的一年。

歐洲經濟陰影的最大因素是俄烏戰爭導致能源價格飛升，削弱消費支出，增加生產成本；雖說連兩季負成長即構成衰退，但歐洲定義較鬆散，就業數據也列入考量。

夏季強烈反彈的旅遊業漸失力道，全球需求趨疲，也讓仰賴出口的歐洲經濟少了一根支柱；各國央行陸續升息打擊通膨，是歐洲出口對象需求不振的促因。

拉加德呼籲會員國政府針對低收入階層提出有效的資助辦法，提醒各國不要一視同仁的補助，尤其補貼有錢階級，反而會替通膨火上加油。她說，各國提出的能源補貼，家戶企業一體獲益，不夠「細緻」，宜強化補貼措施的「暫時性和針對性」。

歐洲央行步美國聯準會後塵，猛加息以抗通膨，歐元區19國8月通膨率達9.1%，遠高於2％的「理想」數字。

拉加德說，央行對今年經濟的預測還不脫低成長的底線，最怕明年將是整年四個季度都負成長，尤其俄國供氣完全切斷的話。

ING銀行歐元區首席經濟學者布理澤斯基(Carsten Brzeski)說，拉加德依違於最佳與最壞之間的預測，顯示央行面對通膨怪獸，著力點有限，「很難在經濟走向衰退的時候，替加息找到合理的解釋」。

俄國通往烏克蘭和土耳其的油氣管維持暢通，卻逐日縮減對歐洲的供氣量，目的就是施壓歐洲，減少對烏克蘭的戰爭援助，並緩解對俄國的經濟制裁。

經濟合作與發展組織26日預測，歐元區今年經濟還有1.25%的成長，明年將降為0.3%；仰賴能源進口的幾個大國，今冬會衰退得較厲害，能源短缺會讓更多國家明年進入衰退。

央行 烏克蘭 俄國

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