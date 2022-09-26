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華郵：鮑爾坦承不確定經濟走向 聯準會被轟誤判通膨

編譯潘勛／綜合25日電
美國通膨頑強，短期內不易降低，華爾街股票全線下跌。(美聯社)
美國通膨頑強，短期內不易降低，華爾街股票全線下跌。(美聯社)

華盛頓郵報25日報導，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)本周坦承，自己對國家經濟好些事項，例如是否注定跌入衰退、高通膨會持續多久、供應鏈改善能幫忙多大，都無法確定；華郵財經部門撰述委員林區(David Lynch)砲轟聯準會去年誤判通膨，現在股市疲軟惡化才坦承，反映全球經濟已陷入重重謎雲之中。

鮑爾表示，沒人曉得目前升息打通膨的過程是否會導致經濟疲軟，若是會，也不知經濟會變多虛弱。

林區寫道，公開坦承疑慮重重，在華府官場是罕見的事；但69歲的鮑爾「坦承不知道」已變成家常便飯，不僅反映全球經濟陷入五里雲霧；相形聯準會前主席葛林斯潘(Alan Greenspan)主持時代，打造出能一手駕馭經濟的形象，現今聯準會的對外通溝力也顛覆崩壞。

投資泡湯 鮑爾被批虛弱不堪

聯準會力抗通膨，成效遲緩，讓聯準會及主席碰到批評虛弱不堪；勞工及企業持續付出升息的代價。道瓊工業指數23日連四個交易日下跌，也是6月以來首度摜破3萬點，投資人自2020年11月以來的獲利悉數泡湯。

在聯準會當經濟學者12年的克勞蒂亞‧薩姆(Claudia Sahm)指出，人們仰望聯準會，以為是未來經濟趨勢的最佳消息來源；聯準會擁有資訊，從業人員素養很高，沒有隱藏真相的政治動機；人人都想知道美國來年會怎樣，只是聯準會跟尋常大眾一樣，兩眼一抹黑。

去年大多時候，聯準會預測通膨只是「一時的」，結果出錯，現在鮑爾已強調，規模達25兆元的美國經濟遭逢一堆異常力量打擊，要校正過來十分複雜。

的確，沒人瞧過有如目前的經濟局面；供應鏈卡堵；俄國侵略烏克蘭致全球糧價、油價飆漲；因新冠疫情難測，致中國的工廠紛紛關門歇業。

這麼多衝擊結合起來，讓聯準會預測大師、華爾街分析家、白宮官員及企業執行長都驚叫連連；鮑爾承認，當前通膨指數之高，「我們既沒料到，也不想要」。

聯準會計畫再升息，但無法預料通膨年率2025年末能否返回它設定的2%目標區。

搞錯通膨 專家批叫人怎麼玩

全球貨幣匯兌研究員錢德勒(Marc Chandler)表示，大家只能以有限的數據及理解力，盡量猜得最準；聯準會都承認不僅一直搞錯，還沒有因應劇本，多重震撼來襲，叫人怎麼玩？

聯準會主席鮑爾21日宣布加三碼升息，力抗通膨。(Getty Images)
聯準會主席鮑爾21日宣布加三碼升息，力抗通膨。(Getty Images)

升息五次 學者建議FED暫停

疑雲重重並沒讓聯準會放慢手腳；今年以來，聯準會已升息五次，目標都是想讓經濟降溫，紓解通膨壓力；3月至今，聯準會指標放款利率已升足足3個百分點。鮑爾說，年底前可能再升1.5個百分點。

有些經濟學者以為，聯準會應該暫停下來，評估早先升息帶來的衝擊，但鮑爾顯然認定，通膨的危險要大於迫使經濟陷入衰退的風險；聯準會將不惜代價及時間，來擊潰通膨；雖無通盤解答、成竹在胸，也不能成為毫無作為的理由。

聯準會 鮑爾 升息

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