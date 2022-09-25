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鐵桿情誼成過去…川普、德桑提斯 昔日盟友成對手

編譯潘勛／綜合24日電
佛州州長德桑提斯(左)聲勢日盛，與川普已由盟友逐漸成為對手。(美聯社)
佛州州長德桑提斯(左)聲勢日盛，與川普已由盟友逐漸成為對手。(美聯社)

前總統川普四年前大力加持佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，稱德桑提斯是「好友」、「傑出的硬漢」，但隨著2024年逼近，兩人都可能角逐共和黨總統候選人提名，川普現在連德桑提斯競選佛州州長連任都還沒背書，更不太可能為他助選，川、德兩人公開面的差異、幕後的關係緊張已經浮現。

華盛頓郵報24日報導，川普親信顧問透露，川普與德桑提斯一度經常連絡，但現在「都是往事了」；知情人士指出，今年夏初以來，兩人迄未交談，德桑提斯尚未要求川普為他助選。

德桑提斯最受看好贏得州長連任，現在試著伸張自己的全國影響力，向川普支持者拋媚眼，另行旅各搖擺州，領銜為今秋期中選舉的共和黨候選人造勢；德桑提斯演說時巧妙疏遠川普，也不公開批評前總統。

雖說川、德兩人都未宣布最後決定，但咸認為他們可能在角逐共和黨2024年總統候選人提名時，成為對手。兩人公開上有差異，幕後關係也緊張，反映出對川普而言，德桑提斯已變成強勁對手，即便川普在一堆假設性的黨內初選民調中，仍遙遙領先其他有意角逐的人。

共和黨金主塔皮亞(Don Tapia)指出，最近在亞利桑納州辦了場集會，德桑提斯及數十名金主都參加，「大家都在問他2024年的事」；塔皮亞指出，德桑提斯正動用川普的支持者來打造自己的基本盤，只是截至目前，共和黨的基本盤仍是川普天下。

德桑提斯最近把無證客弄上飛機，送去自由派大本營之一的瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)，這一招翻攪政治極化；民主黨人及人權倡議者側目光火，但保守派大樂，畢竟此事與川普政治認同核心點的移民命題淵源很深。

知情人士表示，川普開始追蹤德桑提斯有哪些公開露臉、民調數字變化，同時對德桑提斯感到吃味，頻頻批評德氏，對幕僚們說，「他是我一手打造的」、「他不感恩圖報」。

華郵認為，德桑提斯與川普的前途猶有疑雲，要看幾項外部因素；其中包括德桑提斯連任選舉結果、川普及其盟友也面臨多項官司，但直到目前，川普還是最受看好，能取得共和黨下屆總統提名，只是德桑提斯是他最不能小覻的潛在對手。

川普 德桑提斯 共和黨

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