美國銀行報告：投資人情緒 2008年來最悲觀

聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

聯準會 21日再次升息 三碼，但是在如此貨幣緊縮的政策前，全球「現金為王」的趨勢為2008年金融風暴以來罕有，連黃金當前也難受青睞；而聯準會迅猛升息，將讓全球市場及經濟更像一隻高速飛行的無頭蒼蠅，不知會撞向何方。

美國銀行(Bank of America)策略師團隊近期發布的報告指出，投資人的情緒「毫無疑問地」是2008年以來最低盪的時候；曾經對前景充滿希望的高盛(Goldman Sachs)策略師團隊，現在也在報告中說，如今前景「異常混沌」。

截至本月21日的當周，全球市場出現湧入現金的其他資產外流，例如股票 基金流出78億元，債券基金流出69億元，當中政府債的流出規模為1920年代以來首見；市場甚至開始脫手黃金，流出4億元，而現金則流入303億元。

財政部長葉倫在華府談到，拜登政府決心遏阻通膨並提振經濟。(Getty Images)

在股市的部分，歐洲股票基金已連續32周外流；美股則是過去六周以來第五周下跌，至21日當周，高市值企業股票依然呈現流入，但是價值股、成長股、中小企業的股票全面外流。

高盛策略師團隊表示，絕大多數客戶認為，經濟衰退的「硬著陸」前景已不可避免；固然投資人過於悲觀的可能性依然存在，經濟衰退仍不一定會發生，但目前如通膨、經濟成長率、企業營收、資產價值等預測高低落差甚大，前景異常混沌。

美銀策略師團隊則指出，除金融市場緊縮之外，市場還面臨地緣政治緊張，經濟成長勢頭減弱等多重壓力，況且聯準會的態度表明，儘管當前市場恐慌程度愈發類似2020年3月新冠疫情爆發初期，但這次不會有人出手相救。

美銀策略師還說，聯準會升息的影響要數個月的時間才能顯現，當發現貨幣緊縮過度時早已為時已晚；「我們認為，這就像是開著時速75哩的車，卻不知道路何時會轉彎向何方，一場意外恐怕很難避免。」