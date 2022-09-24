我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

美國銀行報告：投資人情緒 2008年來最悲觀

編譯洪毅／綜合23日電
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

聯準會21日再次升息三碼，但是在如此貨幣緊縮的政策前，全球「現金為王」的趨勢為2008年金融風暴以來罕有，連黃金當前也難受青睞；而聯準會迅猛升息，將讓全球市場及經濟更像一隻高速飛行的無頭蒼蠅，不知會撞向何方。

美國銀行(Bank of America)策略師團隊近期發布的報告指出，投資人的情緒「毫無疑問地」是2008年以來最低盪的時候；曾經對前景充滿希望的高盛(Goldman Sachs)策略師團隊，現在也在報告中說，如今前景「異常混沌」。

截至本月21日的當周，全球市場出現湧入現金的其他資產外流，例如股票基金流出78億元，債券基金流出69億元，當中政府債的流出規模為1920年代以來首見；市場甚至開始脫手黃金，流出4億元，而現金則流入303億元。

財政部長葉倫在華府談到，拜登政府決心遏阻通膨並提振經濟。(Getty Image...
財政部長葉倫在華府談到，拜登政府決心遏阻通膨並提振經濟。(Getty Images)

在股市的部分，歐洲股票基金已連續32周外流；美股則是過去六周以來第五周下跌，至21日當周，高市值企業股票依然呈現流入，但是價值股、成長股、中小企業的股票全面外流。

高盛策略師團隊表示，絕大多數客戶認為，經濟衰退的「硬著陸」前景已不可避免；固然投資人過於悲觀的可能性依然存在，經濟衰退仍不一定會發生，但目前如通膨、經濟成長率、企業營收、資產價值等預測高低落差甚大，前景異常混沌。

美銀策略師團隊則指出，除金融市場緊縮之外，市場還面臨地緣政治緊張，經濟成長勢頭減弱等多重壓力，況且聯準會的態度表明，儘管當前市場恐慌程度愈發類似2020年3月新冠疫情爆發初期，但這次不會有人出手相救。

美銀策略師還說，聯準會升息的影響要數個月的時間才能顯現，當發現貨幣緊縮過度時早已為時已晚；「我們認為，這就像是開著時速75哩的車，卻不知道路何時會轉彎向何方，一場意外恐怕很難避免。」

股票 聯準會 升息

上一則

費德勒退休／時尚品味獲封最受歡迎落敗選手 GQ評選最有型男人

下一則

布林肯會王毅：維持台海和平穩定至關重要

延伸閱讀

伊朗反政府示威持續延燒 美放寬網路限制、馬斯克出手

伊朗反政府示威持續延燒 美放寬網路限制、馬斯克出手
投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免
賀錦麗將訪日韓 台海和平穩定成會談議題

賀錦麗將訪日韓 台海和平穩定成會談議題
TikTok前高層透露辭職原因 不滿聽命於字節跳動

TikTok前高層透露辭職原因 不滿聽命於字節跳動

熱門新聞

中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
英國女王的國葬，誰沒有被邀請？圖為女王的靈柩停在國會大廈西敏宮內的西敏廳，供大眾瞻仰致哀。(美聯社)

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

2022-09-16 16:28

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招