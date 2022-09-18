長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

新冠肺炎 確診者的長期慢性症狀(長新冠)讓企業缺人荒雪上加霜，新冠疫情 也使得遠距工作者2021年比2019年多三倍，主流媒體則以「大離職潮」(Great Resignation)形容此現象。

新冠肺炎自2020年肆虐全球以來，許多人辭去工作，而這股趨勢尚未停歇，甚至有部分人形容辭職風氣也會「傳染」。

2020年以來，全美超過9億5000萬人染疫，100萬人病逝，新冠肺炎引起的慢性和失能病症層出不窮，後者即稱為「長新冠」。

聯邦疾病防治中心 (CDC)近期研究估計，長新冠影響約20%的確診者。

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)近期分析發現，多達200萬人到400萬人因為長新冠失業，全美至少1100萬個職缺，其中33%缺工與長新冠有關；換言之，「大離職潮」可能是大規模失能事件的症狀之一。

人們不太談論大離職潮與長新冠的關係，而是迅速將疫情造成的大離職潮與白領員工跳槽尋找更好的「工作與生活平衡」等故事串在一起；對於希望擺脫疫情陰影向前進的社會而言，長新冠成了令人為難的事實，且對勞力的影響更甚，而政府更常將經濟不景氣歸咎於疫後勞動市場調整。

除白領員工大舉辭職外，疫情造成的員工疲勞在日用品及其他需要親自到場的工作領域顯而易見。

老師、醫護、餐飲都缺工

許多州缺老師，醫護人員持續辭職，餐廳與食品產業至今仍面臨疫情影響的缺工困擾；這些現場員工可能面臨比遠距工作者更高機率的長新冠困擾，因為避免染疫是避免長新冠的唯一途徑，而重複感染恐增加染疫機會。

長新冠可能是造成前述產業缺工的主因，舊金山加大(UCSF)去年研究顯示，主管廚師(line cooks)面臨新冠威脅的風險最高，其次是20%的教育人員與健康照護人員，職場的長新冠壓力是職員難以留任的原因。

取消遠距 恐更多離職

近期許多企業取消遠距工作選項、解除戴口罩與隔離規定，部分人擔心重複感染的風險，可能促成「悄悄退出」(quiet quitting)的辭職潮。

職場安全、慢性病和勞動力之間的題材並不新穎，過去數十年來，健康正義(health justice)社運人士督促議員因應不斷上升的殘疾貧困率，要求提供更好的職場環境和殘疾福利。然而，當局者者一直未能解決這些問題。

英國衛報(The Guardian)指出，在慢性病患經常從社會上消失的世界裡，消除疾病似乎更容易。