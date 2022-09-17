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監視畫面：1晚逾500移民從邊境湧入德州

編譯洪毅／綜合16日電
即使築起高牆，還是不斷有無證移民湧入。圖為巡邏人員集中管理越入亞利桑那州邊境的無證客。（Getty Images）
即使築起高牆，還是不斷有無證移民湧入。圖為巡邏人員集中管理越入亞利桑那州邊境的無證客。（Getty Images）

美墨邊境州長將無證客遣送東北大城及富裕城鎮的做法引發關注，儘管遭致不人道的批評，卻也顯示邊境城鎮的壓力；例如近期一段夜視監控畫面顯示，僅一個晚上就有超過500名無證客湧入人口數不到3萬的德州邊境城鎮伊格爾帕斯(Eagle Pass)。

「每日郵報」報導，無證客湧入畫面最早由福斯新聞網(Fox News)發布，這段夜視監控畫面顯示，分成三組的龐大人龍似乎是於夜間在嚮導的帶領下，成群結隊進入伊格爾帕斯。

報導指出，當第二天早晨太陽升起時，當地居民將發現社區又多了超過500名無證客，但是這已成為這座邊境城鎮的常態，因為今年以來，已有超過45萬名無證客從這一帶地區湧入美國境內。

國家廣播公司(NBC)得到的國土安全部數據顯示，目前平均每天有8000名穿越邊境的無證客，超過國安部每日能處理的5000人；由於無力安置所有無證客，據傳有餓壞的無證客殺害當地民眾家的看門狗，試圖入室行竊。

在規模較大、人口近70萬的邊境城市艾爾帕索(El Paso)，無證客壓力只是有增無減，安置中心滿載，被迫釋放近1000人，結果這些無家可歸的無證客只能流落街頭；聯邦眾議員岡薩雷斯(Tony Gonzales)就形容說，這根本是「第三世界」。

邊境州的州長決定將部分無證客送到如紐約、華府，或是麻州瑪莎葡萄園等大城或富裕城鎮，也讓矛盾升級；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)就說，如此做法「不人道而令人憎惡」。

邊境州政府則反諷，這些大聲主張庇護、擁抱移民的城鎮，例如人口數1萬5000的瑪莎葡萄園，卻是當區區不到50人真的來到此地時，這個房價普遍要百萬元以上、如前總統歐巴馬府邸要千萬元以上的地方，卻是如臨大敵而不知所措。

無證客 美墨邊境 白宮

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