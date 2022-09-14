油價雖跌 但食衣住行、教育經費全部都漲

勞工統計局13日公布的8月通膨率仍高居不下，油價雖有下降，但民生必需食品價格仍高，生活不易，未來仍不會降。圖為在維州一家超市一打大粒雞蛋要4元以上。(Getty Images)

聯邦勞工統計局13日公布8月的通貨膨脹率，顯示年通膨率比去年同期升高8.3%，升幅趨緩主要是因為汽油價 格大幅下降；但除了價格大幅波動的能源與食品外，其他商品的價格漲幅加劇，8月的核心消費物價指數 比去年同期上漲6.3%，高於6月和7月的5.9%，加大了物價上漲壓力。

能源

8月的汽油價格比7月下跌10.6%，給8月的通膨率降溫。俄羅斯入侵烏克蘭導致油價大幅上升，6月達到峰值後開始回落。但在截止8月的一年內，汽油價格仍上漲了27.1%。儘管8月的汽油價格比7月下降5.9%，但其他能源的價格卻在升高，如8月的電力和管道天然氣分別比7月上漲1.5%和3.5%。

食品

8月的食品價格持續升高，比7月上漲0.7%，餐館的食品價格上漲0.9%。食品價格過去一年上漲13.5%，漲幅超過總體通膨率，為1979年以來最高，過去一年在外用餐的價格是上漲8%。

穀物和烘培食品的價格過去一年上漲16.4%，乳製品上漲16.2%，雞蛋、熱狗和咖啡的價格過去一年都在上漲，蛋類的漲幅近40%。番茄的價格過去一年是下降0.2%，但8月的價格比7月升高了2.3%。

住房

作為消費物價指數的最大單一部分，住房成本指數8月略有升高，比7月上漲0.7%，而7月的漲幅是0.5%。過去一年的住房成本上漲6.2%，租戶和屋主的漲幅相同。酒店的價格繼6月和7月下降後，8月升高0.1%。

包括學雜費和日托等費用的8月教育成本，按季度調整比7月上漲0.5%。與學校有關的價格漲幅過去一年為3%，遠低於總體通膨率。日托和學前班的費用8月比7月升高0.6%，比去年上漲3.7%。

教育成本的價格通常是在夏末秋初確定，因此勞工部根據季度調整的教育成本只反映全年小部分的指數變化，以此分析全年的趨勢。

汽車

由於新車和卡車的需求旺盛但供應有限，新車的價格繼續推高，8月比7月上漲0.8%，全年上漲10.1%。車輛保險費8月上漲1.3%，與7月的漲幅相同，全年是上漲8.7%。

二手車和卡車8月的漲幅略有下降，但仍比去年上漲7.8%。