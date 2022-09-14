我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

油價雖跌 但食衣住行、教育經費全部都漲

編譯孫梁／綜合13日電
勞工統計局13日公布的8月通膨率仍高居不下，油價雖有下降，但民生必需食品價格仍高，生活不易，未來仍不會降。圖為在維州一家超市一打大粒雞蛋要4元以上。(Getty Images)
勞工統計局13日公布的8月通膨率仍高居不下，油價雖有下降，但民生必需食品價格仍高，生活不易，未來仍不會降。圖為在維州一家超市一打大粒雞蛋要4元以上。(Getty Images)

聯邦勞工統計局13日公布8月的通貨膨脹率，顯示年通膨率比去年同期升高8.3%，升幅趨緩主要是因為汽油價格大幅下降；但除了價格大幅波動的能源與食品外，其他商品的價格漲幅加劇，8月的核心消費物價指數比去年同期上漲6.3%，高於6月和7月的5.9%，加大了物價上漲壓力。

能源

8月的汽油價格比7月下跌10.6%，給8月的通膨率降溫。俄羅斯入侵烏克蘭導致油價大幅上升，6月達到峰值後開始回落。但在截止8月的一年內，汽油價格仍上漲了27.1%。儘管8月的汽油價格比7月下降5.9%，但其他能源的價格卻在升高，如8月的電力和管道天然氣分別比7月上漲1.5%和3.5%。

食品

8月的食品價格持續升高，比7月上漲0.7%，餐館的食品價格上漲0.9%。食品價格過去一年上漲13.5%，漲幅超過總體通膨率，為1979年以來最高，過去一年在外用餐的價格是上漲8%。

穀物和烘培食品的價格過去一年上漲16.4%，乳製品上漲16.2%，雞蛋、熱狗和咖啡的價格過去一年都在上漲，蛋類的漲幅近40%。番茄的價格過去一年是下降0.2%，但8月的價格比7月升高了2.3%。

住房

作為消費物價指數的最大單一部分，住房成本指數8月略有升高，比7月上漲0.7%，而7月的漲幅是0.5%。過去一年的住房成本上漲6.2%，租戶和屋主的漲幅相同。酒店的價格繼6月和7月下降後，8月升高0.1%。

教育

包括學雜費和日托等費用的8月教育成本，按季度調整比7月上漲0.5%。與學校有關的價格漲幅過去一年為3%，遠低於總體通膨率。日托和學前班的費用8月比7月升高0.6%，比去年上漲3.7%。

教育成本的價格通常是在夏末秋初確定，因此勞工部根據季度調整的教育成本只反映全年小部分的指數變化，以此分析全年的趨勢。

汽車

由於新車和卡車的需求旺盛但供應有限，新車的價格繼續推高，8月比7月上漲0.8%，全年上漲10.1%。車輛保險費8月上漲1.3%，與7月的漲幅相同，全年是上漲8.7%。

二手車和卡車8月的漲幅略有下降，但仍比去年上漲7.8%。

搭乘飛機旅客的機票價格繼7月下降7.8%後，8月繼續下降4.6%，但仍比一年前上漲約三分之一。

勞工統計局13日公布的8月通膨率仍高居不下，油價雖有下降，但民生必須食品價格仍高...
勞工統計局13日公布的8月通膨率仍高居不下，油價雖有下降，但民生必須食品價格仍高，生活不易，未來仍不會降。圖為在華府的一家超市。(路透)

油價 教育 指數

上一則

推特股東批准馬斯克440億收購案 市場解讀「交易近了」

下一則

哈爾科夫區閃電戰 俄軍不戰而降 烏軍憂戰俘暴增

延伸閱讀

鳯凰城8月通膨率飆至13% 創全美各城20年紀錄

鳯凰城8月通膨率飆至13% 創全美各城20年紀錄
美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強
領社安金者關注的COLA和退休收入限額 10月將公布

領社安金者關注的COLA和退休收入限額 10月將公布
美8月CPI年增8.3% Fed升息3碼幾成定局

美8月CPI年增8.3% Fed升息3碼幾成定局

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員