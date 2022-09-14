聯準會拚命抗通膨 但要防物價緊縮

大街上加油費降了，老百姓高興，華爾街金融業者可樂不起來，聯準會主席鮑爾難為。(美聯社)

通膨聲中出現通貨緊縮(deflation)，大街上加油費降了，老百姓高興，華爾街 金融業者可樂不起來；聯準會 主席鮑爾難為，理由在此。

油價連續91天下滑，8月物價上漲指數可能因此比7月略降，一般消費者高興的事，華爾街卻以「通貨緊縮」來形容，表示物價不穩定，對經濟也不見得好。

的確，剛公布的消費者物價指數8月比7月略減0.1%，但年增率仍高達8.1%。

物價下滑表示需求疲弱，而消費者支出占經濟一大塊，市場當然擔心聯準會的調息幅度如果過大，美國經濟可能陷入長期衰退，升息或降息效應要過一陣子才看得出來。

物價緊縮可能促使企業減產裁員，提高失業率同時降低薪資水平，人民口袋沒錢或有錢不敢花，「消費」這塊如何活絡得起來？

華爾街就有兩大咖，忍不住針對聯準會對經濟的「作用」表示意見。特斯拉電動車的老闆馬斯克雖然不想買推特了，還是在自己的推特帳戶推了一句：「聯準會大升息的話，就有促成物價緊縮的風險。」

方舟投資 公司的執行長凱西伍德(Cathie Wood )7日也針對聯準會可能的行動提出警告說，聯準會的決策，竟然是根據「落後指標」就業率和核心通膨指數來下。

「標題通膨(數字)」之所以稱為「標題通膨」，因為這是媒體最常報導的衡量物價的數字，也是升斗百姓最熟悉的數字。

但是聯準會做決策卻不看這個數字，而是根據「核心通膨」數字，不包括食物和能源價格的數字。根據Refinitiv預估，8月的核心通膨會比7月高出0.3%。沒錯，鮑爾一再強調，聯準會對能源價格無可奈何。

威名頓信託集團首席經濟學者逖禮( Luke Tilley)說，很多投資人根本不看細節─有多少人認真看完聯準會全場記者會？─就對報紙標題或新聞導言做出反應。

馬斯克等人為何「警告」聯準會？Dreyfus-Mellon首席經濟學者萊恩哈特(Vincent Reinhart)說，他們在為自己的投資帳本喊話。「你是投資大咖如馬斯克的話，當然要請聯準會別再升息了。」