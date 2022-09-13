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美新大學排名 普林斯頓第1 MIT第2 教長：榜單是笑話

編譯孫梁／綜合12日電
根據美新周刊最新大學排名，普林斯頓大學仍然排名第一名。（美聯社）
根據美新周刊最新大學排名，普林斯頓大學仍然排名第一名。（美聯社）

「美國新聞與世界報導」(US News and World Report)12日公布全國大學最新排名，但排名使用的資料與方法日益受到質疑，尤其是在哥倫比亞大學的資料準確性被懷疑後，學校今年6月表示要進行調查，今年不提供排名所需的資料。

根據最新排名，位於新澤西州的普林斯頓大學排名第一，麻省理工學院(MIT)名列第二，哈佛、史丹福、耶魯大學並列第三；哥大的最新排名是第18位，「美新」表示是使用公開發表的資料與信息；哥大近20年都沒有掉出排名前十。

聯邦教育部長卡多納(Miguel Cardona)認為大學追逐排名是笑話，顯示更重視財富、名望和自我中心，而不是經濟動能與投資回報。

對於美新周刊發布的大學排名，教育部長卡多納批評這種排名方法是「開玩笑」。（美聯社...
對於美新周刊發布的大學排名，教育部長卡多納批評這種排名方法是「開玩笑」。（美聯社）

「美新」1983年開始進行大學排名以來，引來其他許多出版物競相展開各種大學的最佳排名，以吸引準備上大學的青少年及其家長，但「美新」在競爭中的優勢巨大。

俄勒岡州波特蘭的里德(Reed)學院前校長戴佛(Colin Diver)說，迄今最有影響力的大學排名仍是「美國新聞」，是決定大學等級的領袖。

戴維斯(Davis)加州大學今年在「美國新聞」排名中位居第10，熱衷於提高學校知名度的校長梅伊(Gary May)表示「排名最高是我們的最愛」，學校在注重社會流動、研究和公共服務的「華盛頓月刊」的排名是第二。梅伊還關注在華爾街日報、「富比世」(Forbes)和「金錢」等報刊上的排名，但他對不同的排名在使用資料與方法上的不同感到震驚。

排名影響到學生對大學的選擇，2019年的一次調查中15%的學生表示，全國性刊物的排名對他們選擇大學非常重要，高於2000年調查時的10%。

「美新」的排名公式不斷變化，但每年不變的是給4000多所大學寄送調查表，請他們對其他學校的學術品質打分，此項占排名的20%；排名的其他因素包括教師資源，如薪資與班級規模占到20%、每個學生的開支占10%、新生的SAT和ACT考分以及高中的班級排名各占7%，校友捐助占3%。

疫情爆發後，加州大學系統不再用SAT和ACT考分為錄取標準，使「美新」的排名遇到麻煩，最新排名中對並列第20的柏克萊加大和洛杉磯加大的排名是用2020年新生的考試成績，而其他許多大學用的是2021年秋的入學成績，另一些大學則是忽略不計考試成績。

「美新」近年的排名更重視畢業率，包括新生入學一年後的就學率和六年內的畢業率、低收入學生的畢業率、畢業率是超過還是晚於預期，以及畢業生的負債率，所有各項在排名中均占40%。

「美新」執行長戈特勒(Eric Gertler)表示，新的排名公式符合未來學生的需求，「我們要保證大學做到言行一致，保證學生做出最佳選擇。」

加州大學 哥大 新澤西州

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