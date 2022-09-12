環保「重啟烏克蘭」 開戰6天就籌備戰後重建

烏克蘭政府日前公布戰後重建計畫，未來將逐漸轉型成為綠色經濟。(Getty Images)

俄羅斯軍隊今年2月跨越邊界進入烏克蘭 ，基輔面臨俄軍轟炸威脅之際，烏克蘭人薛夫申科(Alexander Shevchenko)連忙爬進黑色小車Mini Cooper，遠離家鄉。然而，身為城市規畫師的他，不忘把眼光放在未來。

俄烏戰爭開打才六天，31歲的薛夫申科便於3月1日在臉書 發文寫道，為烏克蘭軍隊全力提供經費贊助的同時，他所經營的公共空間規畫顧問公司「茲維德斯基社」(Zvidsy Agency)正在準備烏克蘭的重建計畫。他在文中徵求其他烏克蘭人加入，寫道：「如果您有興趣支持我們的理念，我們的國家，我們的新一章，請跟我聯絡。」

後來薛夫申科成立非營利組織「重啟烏克蘭」(ReStart Ukraine)，為烏克蘭戰後重建擬訂符合環保、永續經營概念的各項藍圖，類似的倡議組織還有其他少數幾個。薛夫申科的召集邀請獲得數百人回覆表示，願意加入義工行列。臉書發文的一周之後，來自大約30個國家、共計約300人填寫了擔任義工的申請表。

烏克蘭政府日前公布的戰後重建計畫，展現願景為烏克蘭期盼經歷戰爭衝擊後，重新站起時將逐漸轉型成為綠色經濟(green economy)。專家形容，烏克蘭將成為全世界第一個走低度碳排放量路線的戰後重建實例。

戰爭爆發半年以來，根據估計，烏克蘭全國各地約有13萬1000棟民宅、總長2萬5000公里的道路以及2000家商店遭到破壞或摧毀，全國將近1400萬人流離失所，占總人口約三分之一。到了今年9月初，超過60萬電力用戶遭到斷電，23萬5000棟民宅沒有瓦斯供應。

滿目瘡痍的烏克蘭如今看到的機會是，蘇聯時期的舊式城市設計可能隨著戰爭而步入歷史，未來烏克蘭全國碳排放量有機會大幅降低。戰爭發生之前的烏克蘭，經濟主要仰賴污染嚴重的產業，例如鋼鐵產業。烏克蘭的可再生能源(renewable energy)使用約占整體能源的8.1%，但遠低於歐盟 國家平均值的半數。

不同的建築師與城市規畫師已經開始為至少三座城市擬訂戰後重建計畫，烏克蘭政府也有戰後重建方案。