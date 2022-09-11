烏克蘭扭轉戰局 美國「海馬斯火箭系統」幫一把

圖為10日追剿俄軍的一名烏克蘭士兵將一面俄羅斯國旗踩在腳下。(路透)

僵持逾半年的俄烏戰爭10日出現逆轉，烏軍轉攻為守奪回戰略樞紐伊久姆(Izium)。從俄烏雙方傳出的消息來看，除了西方各國的軍事裝備外，美國提供的「海馬斯火箭系統」(High Mobility Artillery Rocket System, 簡稱HIMARS)成為扭轉戰局的關鍵。

自俄軍進攻烏克蘭 以來，在美國提供給烏方的數十億元武器裡，沒有「海馬斯火箭系統」那樣受到最大關注。

顧名思義海馬斯是「多管火箭系統」(MLRS) 其中的一款火箭/飛彈發射系統，是砲兵部隊使用的短距離密集發射的地對地火箭砲，世界上很多國家都有多管火箭系統，但以美國的最先進。

美軍在二戰中首次使用火箭砲，但在韓戰後基本放棄，至1980年代開始開發新版本，用以摧毀蘇聯將用以入侵西歐的坦克和裝甲車。美國在1991年沙漠風暴行動期間首次使用這些集束彈藥。

後來北約成員國加入研發，共同推出M270，目前上述國家都有不同版本的M270 MLRS。

M142就是美軍的「海馬斯」(HIMARS)，是以M270爲基礎的改良版，一台海馬斯可裝載6枚直徑227公分、射程約32至92公里的火箭彈、或一枚直徑610公分射程約165至300公里的短中程飛彈。

海馬斯火箭系統包括一輛發射卡車，外加兩輛彈藥補給卡車及兩台補給拖車。

在俄羅斯 進攻烏克蘭後，美國最初只提供155公厘榴彈砲和彈藥給烏方，但在6月初開始向烏克提供「海馬斯」發射系統，前後共有4台。

到目前，五角大廈 已向基輔提供了數千枚「海馬斯」發射系統發射的 GMLRS 火箭砲，烏軍很快掌握了「海馬斯」及GMLRS，他們能夠快速駛向新目標，快速開火和重新裝填，並在俄羅斯大砲瞄准他們位置之前開走。

由於射程更遠，烏軍很快就能夠攻擊俄羅斯認為安全射程範圍內的目標，例如武器庫和指揮所，結果是俄軍受創愈來愈嚴重，現在，烏軍更用來攻擊南部城市赫爾松附近的俄軍後方的橋梁，俄軍的逃生途徑愈來愈少，戰局也為之改寫。