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俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

烏克蘭北方戰線重大突破 俄軍棄守伊久姆

編譯盧炯燊／綜合10日電
侵烏的俄軍10日一撤退，東部哈爾科夫省巴拉克利亞的廣場上就飄揚起烏克蘭的國旗。(Getty Images)
侵烏的俄軍10日一撤退，東部哈爾科夫省巴拉克利亞的廣場上就飄揚起烏克蘭的國旗。(Getty Images)

俄烏戰場風雲突變，雖然烏軍在南方戰線的反攻被認為是雷聲大雨點小，但在北方戰線的反攻卻取得巨大進展，烏方在10日表示已經攻入伊久姆(Izium)。

伊久姆是非常重要的戰略樞紐，自俄烏之戰進入第二階段以來就是整個戰爭的焦點，俄軍在此集結大批兵力及物資，多次試圖從這裡發起進攻頓內次克地區。

雖然有俄羅斯媒體認為烏軍攻入伊久姆是落入俄軍設下的陷阱，但從表面上來看，俄軍戰略態勢完全處於被動，主要交通線已被切斷，對烏軍及其背後的北約來說是一次驚喜。

烏克蘭軍隊10日奪回對哈爾科夫省庫皮揚斯克鎮的控制權。圖為俄軍的坦克丟棄在巴拉克...
烏克蘭軍隊10日奪回對哈爾科夫省庫皮揚斯克鎮的控制權。圖為俄軍的坦克丟棄在巴拉克利亞的一條公路上。(Getty Images)

烏軍如何扭轉戰局，轉守為攻奪得戰爭主導權？有分析認為，俄軍為了維持占領伊久姆，付出了巨大的人力及物資代價，相反烏軍6月在東部失去陣地後，撤退到堅強的防禦陣地等待西方國家武器和彈藥的到來。

7月下旬，隨著西方精確遠程導彈系統陸續抵達烏克蘭，前線後方的俄軍彈藥庫卻接連發生爆炸，烏軍聲稱是他們所為，儘管無法核實。

整個8月，烏軍政治人物及軍方領袖都重複了一個共同的說法：等、等、等。

這段時間，烏軍除使用西方新運抵的遠程武器攻擊外，有時還與游擊隊合作破壞俄羅斯在敵後的活動，8月初襲擊了克里米亞的一個機場，多次擊中跨越第聶伯河多座橋梁，目的是分隔俄軍。

但俄軍陸續增援赫爾松地區，到8月中已部署了1萬5000至2萬5000名士兵，並加固了三道防線。

烏軍8月底發動反攻，聲稱在多個地點成功突破俄軍第一道防線，在承認付出巨大的代價之餘，指俄軍損失更大。

本周初，開始有報導指烏軍在東北部大城市哈爾科夫市移動，俄軍維持對伊久姆的占據，這個戰略樞紐對整個戰局至關重要，即使俄軍陷於困境也要控制。

哈爾科夫周圍的烏軍本月初就已向東南方向進攻，襲擊了防禦已變薄弱的俄軍陣地，估計部分原因是俄方無法維持人力，但也很可能是俄軍調到烏克蘭南部重新部署。

烏軍在俄軍後方進一步推進，包圍伊久姆並奪回沿途城鎮和村莊，俄軍則大批大批的撤退。俄羅斯國防部8日表示正加強哈爾科夫地區的部署，但到9日證實已撤回部隊重整。

至9日晚上，俄軍終於放棄伊久姆，大大鼓舞了烏軍士氣，因為他們奪取了俄羅斯確保戰爭機器運轉的重要中心。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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