通膨好轉？56%美民眾仍感到生活困苦

物價高漲，許多消費者表示減少外食，能省則省。(Getty Images)

官方數據顯示通膨好轉，但蓋洛普(Gallup)民調 機構7日公布的民調顯示，通膨導致生活變得困苦的國民從1月的49%增至近期的56%，多達6900萬個家庭取消旅遊，減少開車和採買食物。

蓋洛普民調顯示，不只低收入 戶家庭受到通膨影響，小康家庭與中產階級也感受到通膨壓力，迫使他們購買更少雜貨和日用品，減少開車或取消出遊計畫。

這項民調訪問1570人，其中12%的受訪者憂心通膨造成的經濟困境影響生活品質，這部分的擔心人數在今年初僅9%。

即便油價目前跌至每加侖3.78元，7月通膨降至8.5%，11月期中選舉將至，整體經濟和物價上漲讓數以百萬計選民吃足苦頭。

報告指出，「過去一年來持續的高通膨讓大多數美國人過上苦日子，低收入戶最早受到影響且受衝擊最大，但大多數中產階級和少數高收入家庭現在也感受到物價上漲的壓力。」

佛羅里達州單身的屋主艾瑞克森(Tim Erickson)仰賴每年3萬元的退休金度日，難以應對高漲的燃料、汽油與保險費用。

艾瑞克森說，「遺憾我沒有輕鬆增加收入的方式，只好盡量節流，我不開車，改騎機車或單車處理日常事務，我不再吃牛排或外食，折扣店Aldi成為我購物的救星。」

低收入戶比其他人更容易感受到生活困苦，年收入不到4萬8000元的26%受訪者表示，通膨嚴重衝擊家庭生活；相較之下，有類似感受的中產階級家庭為12%，富裕家庭則為4%。

感受經濟困頓的受訪者也出現黨派區別，67%的共和黨人認為家庭生活受影響，如此認為的民主黨 人約44%；報告分析，這可能與民主黨掌握白宮與國會有關。

蓋洛普民調指出，因應物價上漲，手頭緊的受訪者多方節流，諸如取消旅遊假期，減少開車、購物和外食，購買廉價商品，甚至開始在家種蔬菜。

另有人設法開源，如加班、兼職或轉職到薪資更好的職務，部分人延後就醫以平衡支出。

蓋洛普民調與布蘭戴斯大學(Brandeis University)民調結果類似，受訪者即便整年都有全職工作，仍有超過三分之一的家庭入不敷出。

布蘭戴斯大學調查9萬8000戶家庭發現，35%的勞工家庭無法負擔每周的房屋、糧食、醫療、交通、育兒等開銷。