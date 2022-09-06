脫歐立場反覆 英新首相特拉斯挨批「變色龍」

新任首特拉斯被媒體稱為騎牆派，尤其她從反脫歐到贊成脫歐，所以她在歐盟國家也不太受到歡迎。（歐新社）

英國 保守黨5日公布投票結果，由現年47歲的莉姿·特拉斯(Liz Truss)出任黨魁，她將接替強生(Boris Johnson)擔任英國新首相；特拉斯曾在三位首相任內當過六次部長級職務，包括11個月的英國外相在內；但許多英國人承認，他們並不真的了解特拉斯；華盛頓郵報評論道，平心而論，特拉斯是個「見風轉舵者」(shapeshifter)。

她的政治歷程從高喊「打倒君主制」的左派開始，後來轉為右派，成為一個向前首相「鐵娘子」柴契爾(Margaret Thatcher)看齊的強硬脫歐 者。

在成為英國脫歐的堅定捍衛者之前，特拉斯曾奮力支持英國留在歐盟 ；支持者說她接受了2016年公投結果、接受脫歐計畫；其他人則說她是「牆頭草」，哪邊適合她前進就倒向哪邊。批評者指她「野心勃勃」，特拉斯則回應說，女性崛起就會被貼上這樣的標籤。

力挺北約、烏克蘭 對俄強硬

特拉斯力挺北約盟國和烏克蘭，對俄羅斯和普亭總統說話強硬，還帶頭制裁在倫敦過著優渥生活的俄羅斯寡頭。莫斯科不歡迎她，但布魯塞爾(歐盟)也並不喜歡她；她被視為煽動者、反歐機會主義者，可能會讓英國與27個歐盟集團成員之間的不穩定關係變得更糟。

特拉斯上周談到法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)「是敵是友」時表示，「陪審團尚無定論」；對英國最親密的貿易夥伴而言，這種說法顯然很傷人。馬克宏的回應是：「如果法國和英國說不出彼此是朋友還是敵人，那就有問題了。」

重寫北愛議定書 激怒歐盟

政治風險研究和諮詢公司「歐亞集團」(Eurasia Group)歐洲區常務董事拉赫曼 (Mujtaba Rahman) 表示，一年前特拉斯當上外相時，歐洲曾希望她是個好夥伴，她卻推動計畫單方面重寫英國脫歐協議相當關鍵的北愛爾蘭議定書(Northern Ireland Protocol)，立即激怒了歐洲官員。拉赫曼說：「歐盟覺得被特拉斯擺了一道。打從第一天起，她就為這段關係帶來了巨大信任赤字。」

特拉斯的弟弟弗朗西斯(Francis)曾在2017年告訴英國廣播公司(BBC)，他姐姐自信又固執、討厭失敗，即使玩「大富翁」遊戲也是如此；「她是那種非贏不可的人，會創造一些特殊系統來想辦法獲勝，」弗朗西斯說。

即便英國通脹率已飆升10%以上，特拉斯卻承諾若當選首相將降低稅收並增加借貸；她的對手前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)則主張英國首先需要控制通脹。利物浦大學政治專家湯格(Jonathan Tonge)認為，「她會贏，是因為她說了保守黨成員喜歡聽的話。」

來源：CBS News