必勝金牌變選票毒藥？共和黨淡化川普、墮胎議題

共和黨為全面衝刺期中選舉的選情，刻意淡化川普、墮胎議題。但川普的支持者卻相信，只有川普才能帶領他們贏得選舉。(Getty Images)

前總統川普 在佛州的宅邸上月初遭聯邦調查局(FBI)搜索事件，以及爭議不斷的墮胎 議題被視為可能衝擊到11月期中選舉選情的議題，共和黨 候選人在全面投身競選活動之際，也試圖和這兩個議題保持距離。

紐約時報報導，內華達州共和黨參議員提名人、檢察總長賴克紹(Adam Laxalt)的競選官網，過去幾個月來以大寫字樣宣揚他獲得川普背書，但這些文字現在已消失無蹤。

無獨有偶，北卡羅來納州聯邦眾議員巴德(Ted Budd)爭取該黨北卡參議員提名，同樣獲得川普支持的他，已將相關字樣從官網移除。

此外，亞利桑納州參議員提名人馬斯特斯(Blake Masters)高調支持川普的2020年大選被竊論而獲得川普力挺，但他也從官網撤下支持大選被竊論的文字，並軟化他對抗墮胎禁令的立場。

共和黨領導人越來越擔心，川普及墮胎議題已從11月期中選舉的必勝金牌，變成可能拖累選情的不利條件，甚至蓋過拜登總統不受歡迎的施政成果，以及選民對通貨膨脹的焦慮。

至少十位共和黨參選人更新官網，淡化他們與川普的關係，並調整絕不與墮胎議題妥協的強硬立場，部分參選人甚至直接把官網中與川普及墮胎的資訊全數刪除。

官網更新的參選人除了前述的賴克紹、巴德、馬斯特斯，還有眾院參選人維吉尼亞州威廉王子郡郡長維加(Yesli Vega)、芭芭拉·柯克邁爾 (Barbara Kirkmeyer，科羅拉多州)、海恩斯(Bo Hines，北卡州)，以及巴瑞特(Tom Barrett，密西根州)。

部分贏得初選的候選人也改變競選策略，柔化原本爭議議題的強硬態度，試圖爭取共和黨基層選民的青睞。

共和黨策士艾里斯(Whit Ayres)正與支持佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)的超級政治行動委員會合作，他指出，「官網上寫有這些東西，讓扭轉選情更具挑戰性，有一兩個不尋常的要素讓選情變得不同，包括『多布斯控告傑克森婦女健康組織案』(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization，墮胎權案件)，以及川普的為主的新聞。」