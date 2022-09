巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

美國有線電視新聞網(CNN)新任總裁兼執行長李希特(Chris Licht)5月走馬上任後,就希望報導風格採納他認為更加政治中立的聲音。衛報2日報導,CNN白宮 特派記者哈伍德(John Harwood)在現場連線稱前總統川普 是「不誠實的煽動者」,不久後卻上自己的推特帳號宣布離職。

根據報導,哈伍德一天前才上現場連線,對拜登 總統重砲抨擊「川普與MAGA共和黨人」的全國電視演說表達贊同之意。據轉述,他在演講後的節目表示,拜登在演說提出的核心論點,即對於民主的威脅是真的,「身為記者,對我們來說,這不是容易說的事情」。

哈伍德說,「我們被教育成相信,有兩個抱持不同觀點的不同政黨,而我們不在他們之間的真誠分歧選邊站,但這不是我們正在談論的,這些是真誠的分歧,共和黨眼下由一個不誠實的煽動者領導」。但2日中午,哈伍德就推文發布「個人新聞」,稱自己要離開CNN了。

哈伍德寫道,今天(2日)是他在CNN的最後一天,對工作感到自豪、也感謝同僚,很幸運效力於其他知名美國媒體機構,像是(佛州)聖彼得堡時報、華爾街日報、紐約時報跟NBC,「期待弄清楚接下來下一步是什麼」。

對於哈伍德離職是否是出於他支持拜登跟批評川普的言論,CNN沒有立即回應置評請求,反而發布聲明稱「我們感謝約翰報導白宮的工作,祝他一切順利」。

CNN於8月取消了週日節目《Reliable Sources》,並跟主持人兼首席媒體記者史泰爾特(Brian Stelter)分道揚鑣,哈伍德則成為CNN在最近幾周第二個知名的離職記者。資深媒體同業拜爾斯(Dylan Byers)透露,哈伍德跟CNN的合約還剩2年沒走完。《好萊塢報導者》則引述知情匿名消息人士說法指出,哈伍德「上個月」得知CNN做出了決定。

personal news:



today's my last day at CNN



proud of the work



thanks to my colleagues



i've been lucky to serve the best in American media - St. Petersburg Times, WSJ, NYT, the NBC family, CNN



look forward to figuring out what's next