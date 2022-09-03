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才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者離職

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巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

編譯周辰陽／即時報導
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）新任總裁兼執行長李希特（Chris Licht）5月走馬上任後，就希望報導風格採納他認為更加政治中立的聲音。衛報2日報導，CNN白宮特派記者哈伍德（John Harwood）在現場連線稱前總統川普是「不誠實的煽動者」，不久後卻上自己的推特帳號宣布離職。

根據報導，哈伍德一天前才上現場連線，對拜登總統重砲抨擊「川普與MAGA共和黨人」的全國電視演說表達贊同之意。據轉述，他在演講後的節目表示，拜登在演說提出的核心論點，即對於民主的威脅是真的，「身為記者，對我們來說，這不是容易說的事情」。

哈伍德說，「我們被教育成相信，有兩個抱持不同觀點的不同政黨，而我們不在他們之間的真誠分歧選邊站，但這不是我們正在談論的，這些是真誠的分歧，共和黨眼下由一個不誠實的煽動者領導」。但2日中午，哈伍德就推文發布「個人新聞」，稱自己要離開CNN了。

哈伍德寫道，今天（2日）是他在CNN的最後一天，對工作感到自豪、也感謝同僚，很幸運效力於其他知名美國媒體機構，像是（佛州）聖彼得堡時報、華爾街日報、紐約時報跟NBC，「期待弄清楚接下來下一步是什麼」。

對於哈伍德離職是否是出於他支持拜登跟批評川普的言論，CNN沒有立即回應置評請求，反而發布聲明稱「我們感謝約翰報導白宮的工作，祝他一切順利」。

CNN於8月取消了週日節目《Reliable Sources》，並跟主持人兼首席媒體記者史泰爾特（Brian Stelter）分道揚鑣，哈伍德則成為CNN在最近幾周第二個知名的離職記者。資深媒體同業拜爾斯（Dylan Byers）透露，哈伍德跟CNN的合約還剩2年沒走完。《好萊塢報導者》則引述知情匿名消息人士說法指出，哈伍德「上個月」得知CNN做出了決定。

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