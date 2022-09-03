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國會暴亂調查 前白宮律師西波隆至大陪審團作證

記者張聲肇／綜合報導
川普前律師西波隆出席大陪審團，為國會暴動案作證。(路透)
川普前律師西波隆出席大陪審團，為國會暴動案作證。(路透)

白宮律師西波隆(Pat Cipollone)和代理人費爾賓( Patrick Philbin)2日到調查國會暴動的聯邦法院，在大陪審團面前作證。

西波隆是川普任期末的白宮律師，曾堅決抵抗「當局」壓力，拒絕參與推翻大選結果的行動。他的理由很簡單：沒有足夠的證據，足以改變拜登勝選的事實。

但是，川普堅持說2020年的選舉弊端叢生，本來是他贏，他的勝選被偷走了。川普的說法，迭遭各級法院、聯邦與州政府官員 、川普競選團隊工作人員，甚至他自己任命的司法部長否定，否定的理由也很簡單：大選舞弊說，沒有證據。

西波隆和費爾賓都和國會2021年元月6日事件調查委員會合作，從各自的見聞、立場，提供證詞。司法部也力爭前白宮官員合作，收集可靠證據，證明川普一幫人確曾想方設法推翻大選結果。

西波隆和他的律師波普拉(Michael Purpura )抵達法院時，主事檢察官溫丹姆(Thomas Windom)在大廳接待他們。兩人走到三樓後，分別會見了大陪審團員。

西波隆在大陪審團辦公室停留了兩個多小時後離開，隨後費爾賓也來到法院，停留約兩小時，然後和波普拉一起離開，面對新聞界，一語不發。

聯邦檢察官目前最專注的一件事是，川普等人是否策劃用假選舉人推翻大選結果。他們調查的重點包括川普和近身幕僚是否更換搖擺州的選舉人票，還把假選舉人名單交到國家檔案館，為此，已傳喚好幾州的共和黨黨部主席前來作證。

國會的調查團已針對此事，舉行過不少次聽證會，也查出不少相關事證。亞利桑那州眾議會議長鮑爾斯(Rusty Bowers，共和黨)告訴國會，川普律師朱利安尼和顧問伊斯曼都籲請他推翻該州的選舉結果，但他拒絕。

前司法部高階律師克拉克(Jeffrey Clark)曾向川普獻計，以大選舞弊為由，要喬治亞州的州議會向聯邦選委會遞交「另一份」選舉人名單。

與聞此事或在假選舉人證上面簽過名的人，如今都是司法部傳喚作證的對象。

川普 司法部 白宮

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