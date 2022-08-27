從柯林頓到歐巴馬都遵守總統紀錄法 僅川普拒絕

前總統川普寓所海湖莊園被FBI搜索一事吵得沸沸揚揚。圖為警方在法院外站崗。（路透）

前總統川普 寓所海湖莊園被聯邦調查局(FBI)搜索一事吵得沸沸揚揚，知情人士指出，川普2021年初卸任之後，處理政府最敏感文件似乎草率不經心，與1978年「總統紀錄法」制定以來，不分黨籍、歷任總統處理檔案文件之嚴謹、守法相比，誠可謂異類。

紐約時報報導，前總統歐巴馬 卸任三年中，致力撰寫長768頁的回憶錄，他任內的千百萬頁文檔都鎖在華府及芝加哥市的倉庫裡，他想參考什麼，都得由助理向國家檔案局提出明確要求；有時，檔案經過加密，下載到筆記型電腦，才帶到歐巴馬華府辦公室，其他時候，紙質文件要裝在密封袋裡攜回供他閱覽，再以相同方式送回去。

歐巴馬取用自己任內3000萬份紀錄，遵守嚴格流程，與川普差異之大如天地之別。總統紀錄法通過之後，所有總統都遵守，獨獨川普例外，適足以凸顯放在更大背景來看，近40多年的總統當中，唯一牴觸法條的川普有多麼罕見。

聯調局判定，川普攜走成千上萬份文件，其中有些列為極機密，故決定搜索其佛州宅邸。

2021年初，川普及一些盟友戀權不想放手但徒勞無功；川普助理重述那段時光，白宮 有多紊亂，多個文件箱就在橢圓形辦公室內，還有白宮主建築的川普個人住所外組裝。

大多數總統檔案都已轉成數位檔，因此，川普想帶走那麼多紙質檔案更令人驚異。歷史學者及白宮官員指出，總統幕僚們都採用有條不紊的程序，記錄數位文檔由誰產出，以便歸檔。

任職白宮人員一般都使用官方配發的手機及筆電，以便建檔更容易；由個人或家用電腦所建檔案必須打印或者發送出來，如此才能歸類，等總統離職時送到國家檔案局。

川普及其助手最後一刻裝箱的文檔，有多少箱移送檔案局並不清楚；但聯邦官員指出，有數十箱文件最後被川普據為己有；依法這種事不該發生。

「國家歷史聯盟」(National Coalition for History)執行董事懷特(Lee White)指出，1月20日正午一過，那些檔案就變成聯邦政府財產；了解歐巴馬、小布希、柯林頓離職過程的人指出，那幾位總統離職前幾個月，都開始標識總統文件，陸續送去檔案局。