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民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

學貸豁免 聯邦稅也可免 州稅可能須繳

記者顏伶如／綜合報導
拜登（左）的選舉政見減免低收入家庭學貸，在延後數月之後，終於拍板定案宣布。（美聯社）
拜登（左）的選舉政見減免低收入家庭學貸，在延後數月之後，終於拍板定案宣布。（美聯社）

拜登總統24日宣布為數以百萬計民眾免除至少1萬元學貸；根據白宮公布的學貸免除辦法細節說明，學貸豁免並沒有繳交聯邦所得稅方面的問題，因為2021年通過的「美國救援法案」(American Rescue Plan)，條文規定直到2025年的學貸豁免都免交聯邦稅。

高等教育專家坎特洛維茲(Mark Kantrowitz)則說，獲得學貸免除的民眾可能還是要繳州稅。

財務規畫師米勒(Ethan Miller)指出，依個人收入不同，對於某些民眾來說，獲得1萬元學貸免除卻不必煩惱聯邦稅的問題，受益頗大。他舉例說，年收入4萬元的民眾，聯邦所得稅稅率為12%，如果收到2萬元學貸免除，這次等於就省下了2400元的聯邦稅。

CNBC新聞頻道報導，約有800萬名背負學貸的民眾將因這項免除學債計畫受益，1萬元的學貸免除將自動完成，不需要民眾填寫申請表格。

教育部旗下所有聯邦學貸都符合資格，私人學貸則不符資格。領取「裴爾助學金」(Pell grant)低收入學生，最多可望獲得2萬元學貸免除。

教育部表示，將推出免除學貸申請程序，讓民眾輸入年收入之後，請求學貸豁免(loan forgiveness)，申請系統可望於年底之前推出，民眾可以前往網址https://www.ed.gov/subscriptions點選訂閱，以便獲得各種最新消息。

教育部同時表示，已經擁有大約800萬民眾的學貸資料，這些民眾將會自動獲得1萬元學貸免除。

高坎特洛維茲表示，某些州的州法會自動向聯邦法律看齊，但其他州則可能把學貸免除視為「收入」(income)，理論上仍然要繳交州所得稅。他分析說，至於州所得稅繳交的金額多少，換算起來大約相當於平常繳付的幾次學貸付款。

CNBC新聞頻道報導，對於不確定是否要繳州稅的民眾，申報州稅之前最好請教當地稅務專家。

教育部 低收入 拜登

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