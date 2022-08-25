電動車時代 加州2035年禁售燃油車 16州將跟進

車輛排碳是都市空汙主要來源，加州州長紐森設定2035年全面禁售油車，只能銷售電車，可能牽動整個汽車產業。（美聯社）

加州 將推動更嚴格的新車禁令，預計2035年起禁售僅用燃油的新車，並設定逐步淘汰汽車 的過渡目標，其他16州可能跟進，全球也可望加速進程到電動車 ；在此之前，中國海南島22日也宣布2030年起全島禁售汽柴油車，成為中國第一個宣布禁售燃油車時程的省份。

加州官員表示，「加州空氣資源委員會」(California Air Resources Board)24日表決是否實施大規模逐步禁售燃油車計畫；加州州長紐森(Gavin Newsom)稱這是終結內燃機的起點，且普遍認為其可加速全球過渡改開電動車。

加州第一槍 禁售令將適用美1/3車市

加州不僅是美國最大汽車市場，其他16州通常也常以加州馬首是瞻，跟進加州汽車碳排放標準；紐約時報報導，若是如此，2035年燃油車禁售令將適用於美國約三分之一車市。

聯邦環保署前官員、電動車專家奧格(Margo Oge)表示，加州新禁令意義重大，其他州推出類似禁售令後，將帶動汽車市場與創新。

加州空氣資源委員會將規定，2035年起販售的所有新車不得排放溫室氣體，並訂定過渡目標，包括2026年起35%新房車須達到零碳排放，2030年再調高至68%。

加州州長紐森宣布，自2035年起加州禁售燃油車，可能讓其他州跟進，加速美國從油車推進到全電車的新境界。（Getty Images）

自設汽車業空汙規定 加州面臨訴訟

前總統川普曾挑戰加州自設汽車業空汙規定的權力，未來總統也可能再次挑戰；目前有17州共和黨州檢察長提出訴訟挑戰加州空汙規定。哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院將聽審該訴訟案，口頭辯論時程未定。

其他批評人士則稱，電動車價格仍遠高於燃油車，而且快速過渡至電動車恐對電網帶來壓力，並質疑新供電來源。

汽車商樂觀加州「極遽挑戰」新規定

國內外汽車商業團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)執行長波雷拉(John Bozzella)表示，汽車製造商希望路上有更多電動車，但要達到加州規定「極遽挑戰」，並稱這牽涉到許多外部因素，包括通膨、充電與燃料基礎建設、供應鏈，以及半導體短缺等。

許多汽車業者表示，企業政策與加州無碳車目標一致。通用汽車(GM)仍在評估加州新規定，但公司也訂下2035年前僅售電動車的目標；福特(Ford)擬在2026年前增加500億元投資電動車和電池，並稱加州新規為美國立下楷模。

本田(Honda)稱這是重要里程碑，但警告須逐步推動；全球最大汽車製造商豐田(Toyota)尚未發表看法，但本周曾讚許加州帶頭引導氣候政策。

加州希望電車在未來4年能成長3倍到占比35%，紐森州長更設定2035年禁售油車的目標。（美聯社）

海南省2030年起將禁售汽柴油車

海南省22日也宣布限制氣候變遷碳排放政策，其規定全島2030年起將禁售汽柴油車，成為中國第一個實施此禁售令的區域。海南島預計2030年前將電動車在整體車輛占比提高至45%，並規劃燃油車禁行的零排放區。

加拿大、英國和至少九個歐盟國家也有類似目標，預計在2030年至2040年間逐步禁售燃油新車，但未像加州訂定如此具體的目標。