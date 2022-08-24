在FBI搜查海湖莊園前 國家檔案館已向川普追機密文件

今年1月間國家檔案館從川普佛州住處取回的數箱資料中，發現了多達700頁機密文件，某些文件甚至加註「極機密」字樣。(美聯社)

華爾街日報23日報導，從國家檔案館與前總統川普 律師團隊之間的信件往來可看出，今年1月間國家檔案館從川普佛州住處取回的數箱資料中，發現了多達700頁機密文件，某些文件甚至加註「極機密」(extremely sensitive)字樣。

報導指出，發信日期為今年5月10日，由國家檔案館代理館長黛博拉‧沃爾(Debra Steidel Wall)執筆的信函內容可看出，早在聯邦調查局(FBI)8月8日搜索川普位於佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)的住處之前，情報單位與司法部 就已對川普處理總統檔案的手法感到憂心。根據法律規定，總統文件屬於政府財產。

檔案館曾諮詢白宮

報導指出，今年5月的信函往來顯示，川普曾企圖對1月間交出的檔案資料主張擁有行政特權(executive privilege)的通訊保密原則，不過國家檔案館在徵詢司法部及拜登總統白宮律師團隊後，駁回川普陣營的要求。

這封信22日深夜被保守派人士在網上公布後，川普23日一早即在社群媒體發文，把焦點集中在信中提到白宮的部分寫道，「白宮堅稱沒有參與對我的政治獵巫行動、私闖海湖莊園行為，現在被證明是錯的」。

700頁「機密」文件

沃爾在寫給川普律師團的信中表示，國家檔案館和紀錄管理局(NARA)將允許聯邦調查局查閱1月從海湖莊園取回的15箱資料。她表示，這幾箱文件中，共有100份資料、共計700多頁上有機密資料註記。

她在給川普律師柯可蘭(Evan Corcoran)的信中指出，有些資料註記著國家安全機密資料，也有最高級別的「最高機密」(Top Secret)註記，內容包括「敏感隔離資訊」(Sensitive Compartmented Information，SCI)與「特殊取用專案」(Special Access Program，SAP)資料。

「特殊取用專案」是政府機密當中防護最嚴密的訊息，通常與海外地區極度敏感的運作行動有關，或事涉美國科技能力，資料讀取通常必須在「敏感情報隔離設施」(Sensitive Compartmented Information Facilities，SCIFs)。

今年1月間國家檔案館從川普佛州住處取回的數箱資料中，發現了多達700頁機密文件，某些文件甚至加註「極機密」字樣。(美聯社)

6月初追回第二批

報導指出，過去一年裡，國家檔案館持續針對川普從白宮帶走資料與川普律師團保持溝通，今年6月初有另一批資料被檔案館追回。

知情人士透露，聯邦調查局幹員8日搜索海湖莊園川普住處時，發現極機密文件及檔案被人放在沒有安全防護的地點，而不是放在先前司法部官員要求的儲藏室安全地點。

知情人士說，至少有一名知道機密文件放置地點的人士，向調查人員通報搜索地點。

「紐約時報」22日晚間也引述知情人士報導，聯邦政府已從川普在海湖莊園宅邸取回超過300份標示機密的文件，包括中央情報局(CIA)、國家安全局和聯邦調查局相關文件。

報導指出，國家檔案館今年1月找回第一批逾150份標示為機密的文件，川普的助理6月提供第二批給司法部；聯邦調查局再於8日突襲川普宅邸的行動中查扣第三批。