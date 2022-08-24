拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期

大學畢業後揹負學貸的就業族，喜聞佳音。拜登總統兌現承諾，將在24日宣布減免學生貸款計畫。(路透)

美聯社引述三名消息人士說法報導，拜登 總統24日可望宣布大眾等待已久的減免1萬元學貸計畫，並再次延長受新冠肺炎疫情 衝擊經濟而暫時免償學貸的政策。

報導指出，拜登的計畫可能包含收入門檻限制，僅豁免年收入12萬5000元以下的借貸者，勾銷最多1萬元學貸，但在正式辦法宣布之前，都仍是拜登政府及其核心圈子人士的討論提案，非最終定案。

拜登面臨自由派的壓力，亟欲緩解受經濟不景氣重創的學貸借款人壓力，也承受來自溫和派與共和黨對於部分減免學貸政策公平性的質疑。

匿名人士指出，拜登一再拖延宣布這項政策，凸顯幕僚認為這項政策是「沒有贏面」的政治難題。

減免學貸可望讓數以百萬計人受惠，聯邦學貸近年暴增至1兆6000億元，全美至少4300萬人背負學貸。

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮 官員與國會議員近期為討論此事而密切往來，上周會晤參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)和沃諾克(Raphael Warnock)等人。

消息人士表示，減免學貸議題最大爭議在於界定收入門檻。部分團體主張，取消的學貸額度應達到每人5萬元，但收入門檻或減免額度拿捏不好，恐讓有能力管理債務的民眾尤其受益，拜登也曾表態不會減免這麼多。

減免學貸也可能對努力還清學貸的民眾不公平，國家廣播公司商業頻道(CNBC)民調顯示，59%受訪者擔心減免學貸會導致通膨惡化，另有30%的人認為完全不應減免。

除學貸減免議題外，外界亦關注自2020年3月因疫情衝擊經濟而暫時免償學貸的政策，至本月31日到期後，是否再次展延。

拜登總統兌現承諾，將在24日宣布減免學生貸款計畫，畢業後就業年薪低於12.5萬元者，可免1萬元學貸。(路透)

白宮預定讓拜登24日自德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)收假返回華府後召開記者會，宣布減免學貸與展延免償學貸的措施。

聯邦政府曾考慮讓拜登在家鄉州宣布，藉此推廣該州高等教育，後來作罷。

民主黨內部對於減免學貸政策的反對聲浪不小，23日仍有遊說活動在進行。

舒默近年高聲倡議減免學貸，他曾與拜登私下通電話，請求拜登盡可能減免學貸金額；舒默同時也護航拜登的政策，形容這是道義與經濟層面都正確之舉。