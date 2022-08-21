我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

公園松鼠被熱趴？ 學者：別擔心 貼平地表是在降溫

編譯陳韻涵／綜合20日電
天氣炎熱，松鼠也吃不消。紐約市公園局提醒民眾，如看到平日活蹦亂跳松鼠現在趴在地上，不要擔心，因為牠是在降溫。(取自紐約市公園局推特帳號)
天氣炎熱，松鼠也吃不消。紐約市公園局提醒民眾，如看到平日活蹦亂跳松鼠現在趴在地上，不要擔心，因為牠是在降溫。(取自紐約市公園局推特帳號)

紐約市當局與松鼠行為學者表示，如果在公園看到松鼠做出四肢伸展、肚子趴在地面上的姿勢(sploot)，並不是松鼠生病了，而是牠們在降溫。

紐約市公園局(NYC Department of Parks and Recreation)在推特(Twitter)上公布松鼠的降溫行為後，「sploot」一詞頓時成為網路流行語。

這篇圖文並茂的貼文寫道，「若你看到松鼠這樣趴著，別擔心，牠沒事；在很熱的天氣裡，松鼠會伸展四肢、貼平溫度較低的表面，讓身體降溫，這是一種洩熱(heat dump)方式」。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)研究松鼠行為的生物學者與博士生夏洛特‧德維茨(Charlotte Devitz)表示，她碩士時首次發現松鼠會有這種行為，「sploot當時並非人們熟知的詞彙，我們當時形容這種行為是趴下(flop)，我覺得很可愛，我當時想就此議題發表一篇研究，但沒有成功」。

德維茨表示，較大型、多毛的松鼠會更常出現sploot行為，如灰松鼠(grey squirrels)和狐松鼠(fox squirrels)。

德維茨解釋，sploot更科學的說法是「洩熱」，「松鼠盡量將身體表面與較冷的表面接觸，通常是有陰影的水泥地或人行道」。

她說：「今年夏季高溫破紀錄，這種行為非常、非常明顯。」

德維茨表示，洩熱是松鼠調節溫度的好方法，畢竟松鼠透過流汗降溫的效果有限，「其他哺乳類動物也會有類似行為，只是最近很多人看到松鼠這，擔心松鼠是否生病了」。

她說，像紐約這樣的都會區，松鼠更容易透過洩熱行為來降溫，但此姿勢可能讓牠們暴露於遭掠食的風險中。

德維茨說：「氣候變遷讓整體溫度上升，我們看到更多高溫、乾旱的情況，松鼠的這種行為會愈來愈普遍且對牠們而言有其必要。」

紐約市 高溫 氣候變遷

上一則

四州37人爆大腸桿菌 22人都吃過溫蒂漢堡生菜

下一則

太熱了…UPS員工和郵差被曬到虛脫、嘔吐 卡車內150℉

延伸閱讀

公園松鼠「熱到趴」？學者：別擔心，在降溫啦

公園松鼠「熱到趴」？學者：別擔心，在降溫啦
紐約市規畫豪華旅館收容無證客 全美民眾看法兩極

紐約市規畫豪華旅館收容無證客 全美民眾看法兩極
人鼠大戰

人鼠大戰
偷渡客送華府 每人車資1400元

偷渡客送華府 每人車資1400元

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

2022-08-18 11:34
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
前財政部長桑默斯表示，外界不再那麼確信中國的經濟規模將超越美國了。(路透)

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

2022-08-18 23:13
參院外交委員會亞太小組主席馬基一行人離台，專機走南海路線。圖/翻攝flightradar24.com

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

2022-08-15 10:34
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰