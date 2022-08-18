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喬州大選調查進入川核心團隊 朱利安尼向大陪審團作證

編譯盧炯燊／綜合17日電
川普的前律師朱利安尼（右），出席喬治亞州針對川普擬推翻2020總統大選結果案作證。（美聯社）
川普的前律師朱利安尼（右），出席喬治亞州針對川普擬推翻2020總統大選結果案作證。（美聯社）

前總統川普的前私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)，17日向喬治亞州特別大陪審團作證，協助調查川普陣營涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果的案件，顯示司法調查進入川普核心團隊。

經過大約六小時的詢問後，朱利安尼離開富爾頓郡(Fulton County)法院時，拒絕置評。

喬州的調查是由富爾頓郡民主黨籍地方檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)提出，進一步擴大調查範圍，除考慮傳召川普本人外、其選舉陣營七名助理，以及南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)及喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)等人均須向大陪審團作證。

朱利安尼上午9時前在律師卡斯特洛(Robert Costello)陪同下步入法院，由於是閉門舉行，因此難以得知內容，也不知朱尼安尼說出多少內情；在作證前，卡斯特洛15日收到通知，指朱利安尼的身分不再是證人，已經成為調查目標。

卡斯特洛向美聯社表示，詢問由上午9時持續到下午3時，中段有半小時的午餐時間。他說過程順利沒有爭議，但沒有說明朱利安尼回答了哪些問題，或是拒絕回答問題。

威利斯此次調查源於川普與拉芬斯伯格2021年1月2日一通電話內容，在對話中，川普建議拉芬斯伯格可以「找到足以扭轉喬州選舉結果的所需票數」。

但川普否認有任何不當，更形容這通電話沒有任何問題。

威利斯要求朱利安尼作證，因為他既是川普的私人律師，也是川普2020年競選活動的首席律師。

她在法庭文件中表示，朱利安尼的證詞將會說明是「川普競選團隊為影響2020年11月喬州其他地方選舉結果計畫的一部分」。

另方面，葛理漢須於8月23日向大陪審團作證，但葛理漢辦公室說，他將向法院提出異議，拒絕作證。

川普 喬州 葛理漢

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