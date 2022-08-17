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2度延期 洲際彈道導彈完成試射 展示「戰備狀態」

編譯中心／綜合16日電
美國16日完成「義勇兵三型」(Minuteman III)洲際彈道導彈發射試驗。軍方表示，試驗展現了美國戰略核武部隊的「戰備」狀態。(路透)
美國16日完成「義勇兵三型」(Minuteman III)洲際彈道導彈發射試驗。軍方表示，試驗展現了美國戰略核武部隊的「戰備」狀態。(路透)

美國軍方16日表示，因俄羅斯入侵烏克蘭和北京在台海舉行大規模軍演而被美國軍方主動推遲兩次的「義勇兵三型」(Minuteman III)洲際彈道導彈，發射試驗已經完成。軍方發表聲明表示，導彈試射展示了「美國核武部隊的戰備狀態，並提升對國家核威懾法理和效力的信心」。

「義勇兵三型」洲際彈道導彈最近一次試射預定本月早些時候進行。但由於中國強烈不滿聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，而在台海周邊海空域舉行了長達一周的大規模實彈演習，且解放軍發射的彈道導彈還史無前例地飛越台北的天空，讓台海局勢急劇升溫。

軍方為顧全大局，避免中國軍方誤解誤判、無端進一步惡化台海緊張局勢，宣布推遲這一洲際彈道導彈的發射試驗。軍方表示，在最新測試前，已進行過約300次的此型導彈發射試驗，這類發射試驗通常不會因為是對國際上發生的某些事件作出反應而進行的。

可配備核彈頭的「義勇兵三型」洲際彈道導彈由波音公司製造，是美國核武庫中的利器。該導彈射程超過9660公里，飛行速度約高達每小時2萬4000公里。「義勇兵三型」是美軍陸基核威懾的主要力量，平常部署在堅固的地下發射井中。

軍方最後進行「義勇兵三型」洲際彈道導彈試射時，解放軍在台海的軍事行動並沒有完全結束。

隸屬於印太司令部太平洋艦隊的第七艦隊司令卡爾∙湯瑪斯(Karl Thomas)海軍中將16日在新加坡表示，射飛彈越過台灣上空是不負責任的行為，「我們若不挑戰這樣的行為，它就會變成下一個常態」。

湯瑪斯在新加坡出席美國與東南亞等多國共同進行有關海上安全的「東南亞合作暨訓練」(SEACAT)開幕式，並於會前接受媒體提問時表示，第七艦隊官兵每天在任何國際法允許的地方執行任務，美國航空母艦「雷根號」打擊群目前正在菲律賓海執行任務，區域內其他地方也有美國潛艦等軍力部署，與理念相同夥伴合作確保區域保持自由與開放。

近期台海情勢緊張，媒體問及，美國是否將派出「雷根號」通過台灣海峽及中國可能的反應，湯瑪斯表示，若美國決定派遣航艦通過台海，那將是超越他層級的政策決定；他只會跟長官討論，但這不是他能做的決定。

湯瑪斯相信，若中國把美國國會議員訪台視為挑釁，那就會認為美國派出航艦是更挑釁的動作。

美軍第七艦隊司令卡爾∙湯瑪斯(立者右)海軍中將16日在新加坡表示，發射飛彈越過台...
美軍第七艦隊司令卡爾∙湯瑪斯(立者右)海軍中將16日在新加坡表示，發射飛彈越過台灣上空是不負責任的行為，「我們若不挑戰這樣的行為，它就會變成下一個常態」。(取材自第七艦隊臉書)

新加坡 東南亞 解放軍

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