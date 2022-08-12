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白宮預告 美軍將在數週內通過台灣海峽

中央社／華盛頓12日專電

儘管台海緊張局勢持續，白宮印太事務協調官康貝爾今天表示，美軍將在未來數週通過台灣海峽進行標準空中與海上通行，執行航行自由。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，引發北京高度不滿，在台灣周遭進行大規模軍事演習，升高台海緊張局勢。康貝爾（Kurt Campbell）今天特別召開媒體電話簡報，說明美國對兩岸局勢的最新看法。

對於共軍行動，康貝爾指責北京反應過度，行動持續挑釁、具破壞性且史無前例，中國的所作所為與和平穩定目標背道而馳，這是北京對台加強施壓行動的一部分，預計未來數週與數個月仍將持續。這項行動的目標是企圖恫嚇與脅迫台灣，削弱台灣韌性。面對北京不斷破壞和平穩定的作為，美國會持續採取冷靜與果斷步驟以維護和平穩定，並依據美國長期政策支持台灣。

儘管台海局勢緊張，但康貝爾表示，美方會持續在國際法允許範圍內飛行、航行與行動，以符合對航行自由的長期承諾，包括在未來數週內，通過台灣海峽進行標準的空中與海上通行。

他表示，美方將確保美軍的存在、態勢與演習能夠因應中國更具挑釁與破壞穩定的行為，讓西太平洋局勢更加穩定。

康貝爾也重申美方持續履行台灣關係法承諾，包括支持台灣自我防衛並保持美國自身能力，以抵禦任何可能危及台灣安全的武力或其他形式脅迫。在經濟與社會方面，美方會持續遵循一中政策，深化與台灣關係，包括繼續推動雙邊經貿關係。他並預告，將在未來數天內宣布美台雄心勃勃的貿易談判路線圖。

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