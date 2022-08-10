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FT：拜登穩健得勝 立法成就完勝歐巴馬、柯林頓

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統拜登。（歐新社）
美國總統拜登。（歐新社）

兩周前，美國總統拜登（Joe Biden）民調跌破前任總統川普任內的低點，但誰料得到，這位美國史上最年長的總統上任不到兩年，立法達陣紀錄竟超過前民主黨籍總統歐巴馬或柯林頓八年的努力。

金融時報（FT）專欄作家盧斯（Edward Luce）指出，拜登致勝的祕密武器是眾人對他「期待低」。

拜登任期還做不到一半，立法成果輝煌。數日內，他將簽署美國第一項嚴肅對抗全球暖化的法案。前任者曾努力過，卻都無功而返。柯林頓1999年未能說服參議院支持旨在緩和氣候變遷的「京都議定書」，歐巴馬2009年推的「總量管制與交易」（cap-and-trade）法案也宣告失敗。川普就更別提了，不但簽行政命令廢除歐巴馬氣候政策，甚至宣布美國退出「巴黎氣候協定」。

拜登不僅把川普任內所做的破壞「撥亂反正」，還成為美國首位表明嚴肅看待全球暖化問題的總統。相較於歐巴馬和柯林頓在參議院都擁有多數優勢，拜登卻是在參議院50票對50票的情況下辦到的。

拜登9日也簽署價值約520億美元的晶片與科學法案（CHIPS plus），在公共科學研究投入巨資。1950年代的這類投資，造就了今日的網際網路（internet）。

拜登包含對抗氣候變遷和對企業加稅的「通膨削減法案」，將首度授權聯邦政府商議降低藥價，打破民主黨數十年來不敵大藥廠遊說勢力的趨勢。

盧斯說，拜登低調地達成這些前人未能辦到的壯舉，任一項都足以成為大新聞，合起來相當於「悄悄讓美國政治能力重開機」。

但這項巨變卻可能被忽視，因為1)幾乎人人都對華府政治僵局習以為常，以致未料到這兩周的發展；2)這一連串立法達陣可能是拜登最後嚐到的勝利果實，民調顯示民主黨可能在11月期中選舉輸掉國會控制權；3)美國憲政危機日益加深，在憂心體制崩潰的同時，難以承認現行體制竟然還能順利運作。

凡此種種，不表示拜登連任勝券在握，若共和黨得勢也可能撤銷拜登因應氣候和加稅的法案。11月滿80歲的拜登能否讓人再度跌破眼鏡？這終究取決於美國選民怎麼想。

然而，拜登一連串立法勝利有個特點：全都放眼長期。沒有一項足以大幅影響選民對短期經濟情況的觀感。通膨激起的民怨未消，犯罪率升高也是顧慮，金援烏克蘭抗俄的代價日增也不會帶給拜登什麼政治上的利益。

有別於雄辯滔滔的歐巴馬和柯林頓，拜登不時說錯話、用錯詞，無法用饒富詩意的語句編織一套說法激起美國人民對未來的憧憬。但坐而言不如起而行，實際發生的事件意義不說自明。川普位於佛羅里達州棕櫚灘的「海湖莊園」（Mar-a-Lago）住所遭聯邦調查局（FBI）突襲搜索，不無可能因煽動叛亂或較小的罪名而遭起訴。「瞌睡喬」也許年紀大了，但他比對手氣長的能力仍寶刀未老。

拜登 歐巴馬 川普

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