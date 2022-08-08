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胰島素療程降價至每個月35元 參院共和黨擋下

編譯洪毅／綜合7日電
讓胰島素注射液降價的立法條文未能通過審議，讓很多糖尿病患者的希望落空。圖為加州Pucci藥廠生產的胰島素注射液。(美聯社)
讓胰島素注射液降價的立法條文未能通過審議，讓很多糖尿病患者的希望落空。圖為加州Pucci藥廠生產的胰島素注射液。(美聯社)

國會參院7日通過降通膨法案，不過在修正案連續投票的程序中，許多民主黨人重視的胰島素療程限價至每個月35元的條款，由於參院程序官有意見，讓共和黨在該程序中成功擋下。

參院程序官早前就指出，既然民主黨團希望降通膨法案能夠走預算協調(Reconciliation)程序，讓法案簡單多數通過，則關於胰島素降價等涉及干預民間市場的條款，就會存在程序問題。

儘管如此，民主黨團仍然提出涵蓋該條款的版本，共和黨團果然就在7日提出程序問題，結果雖然有七名共和黨人倒戈支持胰島素降價，但由於程序問題需要60席參議員同意才能通過，因此仍以57票對43票而遭到擋下。

支持胰島素降價的七名共和黨籍參議員為：來自阿拉斯加州的麗莎·穆考斯基(Lisa Murkowski)及蘇利文(Dan Sullivan)，來自路易斯安那州的卡西迪(Bill Cassidy)及甘迺迪(John Kennedy)，來自緬因州的蘇珊·柯林斯(Susan Collins)、密西西比州的辛蒂‧海德-史密斯(Cindy Hyde-Smith)及密蘇里州的霍利(Josh Hawley)。

全國約有3700萬人患有糖尿病、超過一成人口，其中逾700萬人須接受胰島素療程，但提供健保的大企業員工中，約20%每個月的需耗費逾35元，若是來自中小企業，此數字增加到近三分之一；可負擔健保(Affordable Care Act)受益者，亦有逾25%每個月需花費35元以上。

儘管如此，該法案在降低民眾醫療成本上仍有所突破，包括允許聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)與藥廠協議處方藥價，紅藍卡參加者2025年起享有2000元的藥價自付額上限，以及展延原定今年底結束的健康保險補貼計畫等。

共和黨 聯邦醫療保險 參院

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