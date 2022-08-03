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波洛西投書華郵：訪台彰顯對民主承諾 沒牴觸一中政策

記者顏伶如／綜合報導
台灣外交部長吳釗燮(左)到松山機場迎接眾院議長波洛西(中)訪台。（美聯社／外交部提供）
台灣外交部長吳釗燮(左)到松山機場迎接眾院議長波洛西(中)訪台。（美聯社／外交部提供）

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)2日抵達台灣後，華盛頓郵報刊出她以「為什麼我要率領國會訪問團到台灣」為題的投書；她在投書結論中寫道：「透過訪問台灣，我們彰顯對民主的承諾，重申台灣的自由以及所有民主體制都應該受到尊重。」

波洛西寫道，43年前，美國國會以壓倒性票數通過「台灣關係法」，並於卡特總統簽字後生效，成為美國亞太地區外交政策的主要樑柱之一。「台灣關係法」闡明美國對民主台灣的承諾，這項法案為雙邊經濟、外交關係發展提供架構，後來也迅速發展成為重要夥伴關係；深刻的友誼基礎來自於彼此有著共同利益及價值：自決、自治、民主與自由、尊嚴與人權。

投書中寫道，美國在「台灣關係法」中做出支持台灣自我防衛的鄭重承諾：「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅。」

「與韌性堅強小島站一起」

波洛西指出：「今天，美國必須記得這項承諾。我們必須跟台灣這個韌性堅強的小島站在一起。」

她表示，過去幾年，北京導致與台灣的關係變得更加緊張，中華人民共和國出動轟炸機、戰鬥機及偵察機接近甚至跨越台灣空防區域，美國國防部因此做出結論，中國軍隊「可能正在準備利用偶發事件逼迫台灣與中華人民共和國統一。」

眾院議長波洛西2日晚間抵台，隨即在推特和眾院議長官網上發聲明表示，這次訪問台灣是...
眾院議長波洛西2日晚間抵台，隨即在推特和眾院議長官網上發聲明表示，這次訪問台灣是美國兌現對台灣蓬勃民主堅定的支持承諾。(取材自波洛西推特)

她寫道，中華人民共和國也染指網路空間，每天對台灣政府機關發動數十次攻擊，也對台灣經濟施壓，要求國際企業與台灣斷絕往來，恫嚇與台灣合作的國家，禁止來自中國的觀光旅遊。

波洛西寫道：「面對中國共產黨頻頻進犯，就在台灣捍衛自我與自由之際，我們國會代表團這次訪問，應該被視為美國與台灣站在一起的堅定聲明，台灣是我們的民主夥伴。」

她指出，此行訪問並不牴觸美國長期以來的一個中國政策，遵守1979年「台灣關係法」、美中聯合公報與六項保證。美國立場仍是反對片面改變現狀。

「美台團結如今更為重要」

她表示，台灣之行是國會代表團亞洲行程的一部分，行程還包括新加坡、馬來西亞、南韓與日本，重點在於加強雙邊安全、經濟合作及民主治理，「我們與台灣夥伴的討論重點包括重申我們對台灣的支持，宣揚我們的共同利益，例如促進亞太區域自由與公開。」

文中寫道，「美國與台灣的團結如今比以往都更為重要，不只對2300萬台灣人民如此，對數以百萬計曾經遭到中華人民共和國迫害及威脅的其他民眾而言，更是如此」。

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眾院議長波洛西2日晚間抵台，隨即在推特和眾院議長官網上發聲明表示，這次訪問台灣是美國兌現對台灣蓬勃民主堅定的支持承諾。(取材自波洛西推特)

波洛西 華人 台灣關係法

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