眾議院議長波洛西3日上午拜訪台北立法院並發表公開談話，波洛西指出，台灣是全世界最自由的社會之一，也讚美台灣的防疫表現，並希望未來美國與台灣的國會之間，能有更多往來及交流。（中央社）

美國眾院議長波洛西 抵台拜會第一站到台灣立法院，波洛西強調，國會議員到海外出訪通常有三目的，一是安全，包括在美人民及全世界人民的安全；二是經濟，將繁榮拓及全世界；第三是治理。她期待能互相交流，想更加了解合作的方式，也說向台學習，包括氣候變遷 、台灣出色的防疫成就，以及尊重人權等，並感謝台灣展現的友誼。

波洛西在開場時指出，安全、經濟及治理，都不僅是一個國家的問題，而是世界各國都相連的議題，拜登總統主張的印太戰略安全，也是她此行出訪亞洲的重要目的之一，希望透過區域和平的合作與行動，才能達此目的。

她也說，例如美國國會不久前通過的晶片法案，這不僅是經濟議題，也是安全議題，希望未來透過與台灣的合作，有所貢獻。

眾院議長波洛西(中)3日上午拜訪台北立法院，離開時豎起大拇指。(路透)

由於波洛西1991年也曾到天安門 支持民運，她談到人權問題時表示，30年前在天安門事件後她與跨黨派議員一起前往中國，要傳達的就是支持人權，以及反對中國當時的不公平貿易，並且透過技術轉移把一些技術轉給所謂的流氓國家而造成的國家安全問題。

波洛西盛讚台灣在民主治理與防疫成績的表現，並且在尊重人權上也有很好的成就，她希望未來可以在這些領域，甚至氣候變遷等議題上，這些議題都是息息相關，期待未來可以加強合作。

台立院院長快篩陽 無法出席

代表台立法院接待的是副院長蔡其昌與四大黨團代表，原定要接待的立法院長游錫堃在臉書貼文表示，經醫事人員篩檢仍為「陽性」，確定無法出席。

來源：聯合影音網

台立法院副院長蔡其昌表示，去年立法院主辦開放國會論壇，波洛西致函表示美國會繼續與台灣同在，致力維護台灣自由、安全與人權，任內主導多項友台法案，他代表立法院感謝；稱讚波洛西無畏無懼率團訪台，就是對民主自由價值最大的鞏固。

波洛西非常感謝立法院的熱忱歡迎，她說，很榮幸能和同事一起來訪，感謝立法院副院長蔡其昌致詞中對美國國會的讚美，美國對台的許多支持都是來自兩黨的大力支持，她對蔡其昌說「我是台灣的朋友，對我來說是很大讚美。」

眾院議長波洛西（前中）拜會台北立法院。立法院副院長蔡其昌（右）與各黨團代表到立院大門迎接。（記者林澔一／攝影）

游錫堃說，身為立法院長，曾經三度具函邀請波洛西來訪，竟然在實現時，無法親自接待，他感到非常遺憾，特別藉此鄭重地向波洛西表達歉意。

游錫堃說，對中共的恫嚇，波洛西不畏不懼，堅定的抵達台灣，印證了美國對台灣的承諾堅若磐石，全球民主人權愛好者都非常敬佩。